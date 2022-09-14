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    Lübnan'da paralarını çekemeyenler, bankaya silahlı baskın düzenledi

    Banka önünde toplanan eylemciler, ortalığı birbirine kattı. Yaşanan kargaşa kameraya yansıdı.
    • 14.09.2022 - 12:40
    • Güncelleme : 14.09.2022 - 12:42
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    Lübnan'da paralarını çekemeyenler, bankaya silahlı baskın düzenledi

    Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki bir bankada ortalık karıştı.

    Bazı Lübnanlılar, devlet tarafından mevduat hesaplarının 3 yıldır dondurulmasını protesto etti.

    Onlarca banka mağduru, Sodeco bölgesinde paralarının bulunduğu özel bir bankanın önünde toplandı.

    Eylemcilerden silahlı baskın

    Kısa sürede şiddete dönüşen gösteri sırasında camları kırılan bankaya silahlı baskın düzenlendi.

    Gişelerde bulunan görevlilere saldıran eylemciler, bankadakilerin dışarı çıkmasına izin vermezken, kasalardaki paraları da almaya çalıştı.

    Bankaya güvenlik güçleri gönderildi

    Göstericilerin bankadan çıkarılması için söz konusu bölgeye takviye güvenlik güçleri sevk edildi.

    Lübnan'da döviz rezervlerinin erimesini önlemek amacıyla 2019'dan itibaren ülkedeki tüm döviz mevduat hesapları dondurulmuştu.

    Lübnan Merkez Bankası'nın açıklaması

    Ardından Lübnan Merkez Bankası, Kasım 2021'de kısıtlı ve hükümetin belirlediği kur üzerinden vatandaşların parasını çekebileceğini duyurmuştu.

    AA'nın haberine göre, başkent Beyrut'ta 11 Ağustos’ta bir kişi, bankadaki parasını çekemediği için silahla banka çalışanlarını tüm gün boyunca rehin almış ve daha sonra teslim olmuştu.

    Lübnan da paralarını çekemeyenler, bankaya silahlı baskın düzenledi #1

    Lübnan da paralarını çekemeyenler, bankaya silahlı baskın düzenledi #2

    Lübnan da paralarını çekemeyenler, bankaya silahlı baskın düzenledi #3

    Lübnan da paralarını çekemeyenler, bankaya silahlı baskın düzenledi #4

    Lübnan da paralarını çekemeyenler, bankaya silahlı baskın düzenledi #5


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