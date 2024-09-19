Lübnan'da patlayan cihazları sattığı açıklanan şirket görüntülendi Lübnan’da patlatılan çağrı cihazlarını sattığı belirtilen şirketin Macaristan’ın başkenti Budapeşte’deki ofisine aylardır kimsenin gelmediği anlaşıldı. Şirketin tabelasının bile bir A4 kağıda yazılı olduğu görüldü.

AA

Dünya, İsrail'in Lübnan'da çağrı cihazı ve telsizleri patlatarak yaptığı terör saldırısını konuşuyor.

Patlatılan çağrı cihazların 3 farklı markadan oluştuğu, birinin ise Gold Apollo olduğu belirlendi.

Tayvan merkezli Gold Apollo şirketinin patlatılan çağrı cihazlarını üreten firma olarak Macar ortağı "BAC Consulting KFT" isimli firmaya işaret etmesi, gözlerin Budapeşte’ye çevrilmesine neden oldu.

BUDAPEŞTE'DEKİ ŞİRKET BİNASI GÖRÜNTÜLENDİ

"BAC Consulting KFT" firmasının bulunduğu apartmanın üst katında yaşayan ve kamera önünde konuşmak istemeyen bir kişi, firmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

SADECE 1 ÇALIŞANI VAR

Yaklaşık 20 yıldır bu apartmanda kiracı olarak yaşadığını belirten Macar vatandaşı, alt katlarında bulunan ofiste birden fazla firmanın bulunduğunu ve bugüne kadar yalnız bir kadın çalışanı gördüklerini söyledi.

Macar vatandaş, burada çalışan kadının gelen postalarla ilgilendiğini, herhangi bir üretim ya da faaliyet yapıldığına rastlamadığını ifade etti.

Macar basınında yer alan haberleri okuduktan sonra dehşete düştüğünü belirten kiracı, okuduğu haberler sonrasında ailecek tedirgin olduklarını aktardı.

"MACARİSTAN'DA ÜRETİM TESİSİ YOK"

Bu arada Macar Hükümet Sözcüsü Zoltan Kovacs, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, söz konusu firmanın Macaristan’da herhangi bir üretimi ya da tesisinin bulunmadığını, bir aracı firma olduğunu kaydetti.

Kovacs, "Belirtilen adresinde kayıtlı bir müdürü var ve atıfta bulunulan cihazlar hiçbir zaman Macaristan'da bulunmadı." dedi.

Arcidiacono Cristiana Rosaria ismindeki bir kadının BAC Consulting şirketinin genel müdürü ve sahibi olduğu belirtilirken, firmanın bakım çalışmasını ileri sürerek internet sitesini kapattığı ortaya çıktı.

2022’de kurulduğu belirtilen firmanın bulunduğu ofisin camında, A4 kağıdına yazılmış firma isminden başka bir ibareye rastlanılmadı.

LÜBNAN'DAKİ TERÖR SALDIRISI

Lübnan'da 17 Eylül Salı günü, Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı.

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 300 kadarı ağır yaklaşık 2 bin 800 kişinin yaralandığını açıkladı.

Ülkede bugün de telsizlerin patlatılması sonucu 14 kişinin öldüğü, 450'den fazla kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnanlı yetkililer olaydan İsrail’i sorumlu tutarken İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)