Lübnan'a yine siber saldırı...
Dün yaşanan siber saldırının ardından bugün bir saldırı daha gerçekleştirildi.
TELSİZLER PATLADI
Hizbullah tarafından kullanılan iletişim cihazları, ülkenin güneyinde ve başkent Beyrut'un güney banliyölerinde bir kez daha patladı.
Reuters'a konuşan bir kaynak, cihazların çağrı cihazı olup olmadığının net olmadığını belirtti.
Hizbullah'a yakın bir kaynak ise Beyrut karargahındaki el telsizlerinin infilak ettiğini aktardı.
İLK BİLGİLERE GÖRE 3 KİŞİ ÖLDÜ
Lübnan güvenlik kaynakları, son patlamalarda üç kişinin öldüğünü ve onlarca kişinin yaralandığını bildirdi.
BEŞ AY ÖNCE SATIN ALINDI
Telsizlerin Hizbullah tarafından beş ay önce, çağrı cihazları ile aynı zamanda satın alındığı belirtildi.
CENAZE TÖRENİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Duyulan patlamalardan en az biri, Hizbullah'ın önceki gün ülke genelinde kullandığı binlerce çağrı cihazının patlatılması sonucu ölenler için düzenlediği bir cenaze töreninin yakınında gerçekleşti.
Bölgedeki muhabirler, Beyrut'un güney banliyölerinde en az iki patlama sesi ve ambulans sirenleri duyduklarını bildirdi.
"SALDIRILAR KARŞILIKSIZ KALMAYACAK"
Üst düzey Hizbullah yetkilisi Hashem Safidini, örgütün "yeni bir aşamayla" karşı karşıya olduğunu söyleyerek saldırıların karşılıksız kalmayacağını vurguladı.
12 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ
Dün de Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 kişinin hayatını kaybettiği, 200 kadarı ağır, yaklaşık 2800 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.
Olayın ardından Hizbullah bugün misilleme olarak İsrail'in kışlalarına saldırmıştı.
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