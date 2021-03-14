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    Lübnan’daki protestolara gazlı müdahale

    Lübnan'da yaşanan ekonomik ve siyasi krize yönelik protestolar şiddetlenerek devam ediyor.
    • AA
    • 14.03.2021 - 00:33
    • Güncelleme : 14.03.2021 - 00:38
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    Lübnan’daki protestolara gazlı müdahale

    Lübnanlılar, ekonomik kriz nedeniyle kötüleşen hayat şartları ve doların karaborsadaki yükselişini protesto etmek amacıyla başkent Beyrut ve diğer kentlerde gösteri düzenliyor.

    Ekonomik krizden etkilenen yüzlerce kişi, başkent Beyrut’ta bulunan Parlamento binasına yürüdü.

    PARLAMENTO BİNASININ KAPISINI KIRDILAR

    Protestocuların Parlamento binasının kapısını kırması üzerine tansiyon yükseldi. Polis, göstericileri dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullandı.

    Lübnan’daki protestolara gazlı müdahale #1

    POLİS MÜDAHALESİ SONUCU 1 KİŞİ YARALANDI

    Polisin müdahalesi sonucu bir kişi yaralandı. Şehrin çeşitli noktalarında gerçekleştirilen diğer protestolarda ise çöp konteynerleri ateşe verilmesi ile sokaklar savaş alanına döndü.

    Lübnan’daki protestolara gazlı müdahale #2

    Lübnan’daki protestolara gazlı müdahale #3

    LÜBNAN'DA EKONOMİK KRİZ VE SİYASİ DURUM

    Farklı din ve mezheplere dayalı siyasi bölünmeler açısından oldukça kırılgan bir yapıya sahip Lübnan ekonomisi, 1975-1990 yıllarındaki iç savaştan bu yana en büyük krizi yaşıyor.

    Sermayenin çıkışına karşı sert uygulamalara başvuran bankalar, 17 Ekim 2019'dan bu yana yurt dışı havalelerini askıya almış ve müşterilerin hesaplarındaki dövizleri çekmelerine kısıtlamalar getirmiş durumda.

    Lübnan’daki protestolara gazlı müdahale #4

    Yerel para birimi Lübnan lirası ise Merkez Bankası kuru sabit tutsa da bankalarda ve karaborsada değer kaybıyla farkı fiyatlardan işlem görüyor. Merkez Bankasının belirlediği resmi kur 1500, bankalardaki geçerli kur 3 bin 900 lira iken, karaborsada dolar halihazırda 12 bin liranın üzerine çıkmış durumda.

    Lübnan’daki protestolara gazlı müdahale #5

    Beyrut Limanı'nda Ağustos 2020'de meydana gelen büyük patlama Lübnan'daki ekonomik sıkıntıları büyütürken yeni bir hükümet krizi de doğurdu.

    Lübnan’daki protestolara gazlı müdahale #6

    Başbakan Hassan Diyab hükümeti, patlama sonrası gelen tepkiler üzerine 10 Ağustos 2020'de istifa etti ancak siyasi gruplar arasında yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle ülkede aylardır yeni hükümet kurulamadı.

    Lübnan’daki protestolara gazlı müdahale #7

    Siyasi güçler ile yöneticileri ülkedeki ekonomik krizin nedeni olarak gören halk, uzun yıllardır iktidarı paylaşan mezhepsel siyasi partilerin yer almadığı, teknokratlardan oluşan küçültülmüş bir hükümetin kurulmasını talep ediyor.

    Lübnan’daki protestolara gazlı müdahale #8

    Lübnan’daki protestolara gazlı müdahale #9

    Lübnan’daki protestolara gazlı müdahale #10

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