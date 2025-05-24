Lübnan'ın güneyindeki halk, belediye seçimleri için sandığa gidiyor

AA

Lübnan'da mayıs ayının başından bu yana her hafta bir bölgede gerçekleştirilen belediye seçimleri için halk, İsrail saldırı ve ihlallerinin devam ettiği güneydeki vilayetlerde sandık başına gidiyor.

Lübnan'da her 6 yılda bir gerçekleştirilen belediye seçimleri için mayıs ayı boyunca her hafta ülkenin farklı bir bölgesinde oy kullanma işlemleri gerçekleştirildi.

İKİ VİLAYETTE BAŞLAYAN OY VERME İŞLEMİ 19.00'DA SONLANACAK

Seçimlerin son haftası bugün ise İsrail ordusunun saldırıları sonucu büyük yıkıma maruz kalan ve 27 Kasım'da yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen saldırıların sürdürdüğü Sayda ve Sur bölgelerini kapsayan Güney vilayeti ile Nebatiye'de halk oy kullanıyor.

Nebatiye ve Güney vilayetlerinde açılan sandıklarda saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 19.00'a kadar sürecek.

Lübnan hükümet yetkilileri, İsrail'in ülkeye yönelik yıkıcı saldırılarından sonra belediye seçimlerini güvenli halde gerçekleştirmenin önemini her fırsatta vurguluyor.

"EN ŞİDDETLİ VE KAPSAMLI SALDIRILAR"

Ülkenin resmi ajansı NNA, İsrail'in önceki gün güneydeki birçok bölgeye düzenlediği hava saldırılarını, 'İsrail'in 66 günden bu yana gerçekleştirdiği en şiddetli ve kapsamlı saldırılar' olarak aktarmıştı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam da söz konusu saldırılara tepki açıklamasında, "Bu saldırılar, Lübnan devletinin topraklarını ve vatandaşlarını korumanın yanı sıra seçim hakkını kullanmasının önüne geçmeyecek." ifadelerini kullanmıştı.

İSRAİL ATEŞKESİ SIKLIKLA İHLAL EDİYOR

İsrail ile Lübnan arasında 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail sıklıkla anlaşmayı ihlal ediyor.

Lübnan'a yönelik kara saldırıları sırasında sınır hattındaki beldelere giren İsrail ordusu, ateşkes anlaşmasındaki geri çekilme maddesine rağmen 5 noktada varlığını sürdürüyor.

Hava ve kara saldırılarıyla sınıra yakın beldelerde büyük yıkıma yol açan İsrail, ateşkesin üzerinden aylar geçmesine rağmen Lübnan'ın güneyinde araçları ve bazı noktaları İHA'larla hedef almaya devam ediyor.