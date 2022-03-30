Lviv kentinde siren seslerini duyan halk sığınaklara indi

Ukrayna’nın Lviv şehrinde bir kez daha sirenlerin çalmasının ardından sığınaklara akın eden vatandaşlar, tehlikenin geçmesinin ardından sığınaklardan ayrıldı.

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta 1 ay geride bırakıldı.

Rus ordusu, Ukrayna kentlerine havadan ve karadan saldırıları sürdürüyor.

İstanbul’un ev sahipliği yaptığı Ukrayna-Rusya müzakerelerinin ardından Lviv kentinde siren sesleri bugün bir kez daha yükseldi.

SİREN SESLERİ YÜKSELİNCE SIĞINAKLARA İNDİLER

Gece saatlerinde yaklaşık birer saat aralıklarla 4 kez çalan sirenlerin bugün bir kez daha duyulmasıyla halk sığınaklara akın etti.

Savaş öncesinde Ukrayna’nın en güvenli şehri kabul edilen Lviv’de siviller, bir kez daha sığınaklara inerek güvenli alanda beklemeye başladı.

Sığınaklara inen halk, dakikalarca tehlikenin geçtiği yönünde açıklama bekledi. Beklenen açıklamanın gelmesiyle halk sığınaklardan ayrıldı.

"KURALLARA UYUN VE SIĞINAĞA İNİN"

Lviv Bölgesel Devlet İdaresi Başkanı Maksym Kozytskyi, "Sivilleri tekrar uyarmak istiyorum, eğer sirenler çalıyorsa tehlike var demektir. Bunun için kendi güvenliğinizi ihmal etmeyin. Geçerli olan kurallara uyun ve sığınağa inin." açıklamasını yaptı.

"HER SİREN SESİNDE SIĞINAĞA GİDİYORUZ"

Sığınağa inen Vova Yaremchuk, endişelendiklerini ifade ederek, "Sığınak bulduk ve burada kalmak zorundayız. Kendimiz ve yakınlarımız için endişeleniyoruz. Her siren sesinde sığınağa gidiyoruz. Düşmanın topraklarımızdan çıkmasını ve barışın gelmesini istiyoruz. İnsanların Rus saldırılarından önceki eski hayatına dönmesini, hayattan zevk almasını istiyoruz." dedi.