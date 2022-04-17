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    Lviv'de gönüllü savaşçılar eğitim alıyor

    Kentte savaş nedeniyle alarm durumunda olan siviller, Rus güçlerine karşı koyabilmek için eğitimden geçiyor.
    • 17.04.2022 - 11:59
    • Güncelleme : 17.04.2022 - 12:17
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    Lviv'de gönüllü savaşçılar eğitim alıyor

    Ukraynalı siviller, Rus güçlerine karşı silahlı eğitimlerine devam ediyor.

    Ülkenin batısındaki Lviv şehrinde halk, kenti koruyabilmek için Ukraynalı ve gönüllü yabancı askerler tarafından eğitiliyor.

    Yakın savunma, silah kullanımı, savaş taktikleri

    Birçok Ukraynalı sivilin saldırılar nedeniyle sığındığı Lviv, ülkenin güvenli noktalarından biri olarak görülüyordu, ancak geçtiğimiz ay Rusya'nın saldırılarına uğradı.

    Askeri eğitim kapsamında verilen derslere katılanlar, yakın savunma, silah kullanımı, nişan alma, savaş taktikleri ve ilk yardım gibi eğitimler alıyor.

    Cepheye gitmek isteyenlere ileri seviye eğitim

    Eğitimler kapsamında gönüllülere önce tahta, ardından gerçek silahlarla ne şekilde hareket etmeleri gerektiği gösteriliyor.

    AA'nın haberine göre; bazıları daha önce eline hiç silah almamış farklı meslek gruplarından gelen Lviv'in gönüllü savaşçıları, cepheye gitmek isterlerse ileri seviye askeri eğitim de alabiliyor.

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