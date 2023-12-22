Macaristan Başbakanı Orban: AB'nin göçmen anlaşması başarısızlığa mahkum Orban, AB sınırlarından geçmek isteyenlerin başvurularının sınırların dışında alınması gerektiğini söyledi. Macar lider, bu tür tutumun aksinin başarısız olacağını söyledi.

AA

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, sığınmacı ve göçmenlerle ilgili yapılan anlaşmayı eleştirdi.

Avrupa Birliği'nin (AB) yaptığı anlaşmayı eleştiren Orban, göç konusunda varılan mutabakatı değerlendirdi.

"Yanlış olduğunu anlatmaya saatler harcadım"

Anlaşmanın temelden yanlış olduğunu savunan Orban, şöyle dedi:

Bunun hakkında büyük bir tartışma yaşadık ve diğer liderlere bu paketin tamamen yanlış olduğunu anlatmaya saatler harcadım.

"Sınırların dışında başvuru yapmalılar"

Başkent Budapeşte'de düzenlenen basın toplantısında konuşan Orban, AB'ye girmek isteyenlerin sınırların dışında başvuru yapmaları ve bulundukları yerde son kararı beklemeleri gerektiğini belirtti.



"Kesinlikle başarısız olacak"

AB'nin bu tür bir tutumu benimsemediği sürece ne tür anlaşmaya varılırsa varılsın "kesinlikle başarısız olacağına" dikkati çeken Orban, ülkesinin göç konusundaki tutumunun Avrupa'da işe yarayan tek ve örnek model olduğunu savundu.

AB Konseyi ile AP, 20 Aralık'ta AB'nin sığınmacılar ve göç konusundaki hukuki çerçevesini tamamen gözden geçirecek 5 temel düzenlemenin siyasi noktaları konusunda anlaşmaya varmıştı.

2015'ten bu yana çözüm arıyorlar

AB, 2015'teki göç krizinden bu yana sığınmacıların üye ülkeler arasında nasıl dağıtılacağına ve iltica başvuruları reddedilenlerin nasıl geri gönderileceğine çözüm arıyor. AB Komisyonunun bu hedefle hazırladığı "Göç ve İltica Anlaşması", üye ülkelerin farklı tutumları nedeniyle kabul edilemiyor.

Fransa'nın AB dönem başkanlığı sürecinde pakette ilerleme sağlanabilmesi için "adım adım yaklaşımı"nı benimsemesi üzerine bakanlar, 8-9 Haziran'daki toplantılarında anlaşmanın "zorunlu dayanışma mekanizması" gereğince göçmenlerin AB ülkelerine adil dağıtımı, göçmen kabul etmeyen ülkelerin her kişi başına ev sahipliği yapan ülkeye 20 bin euro ödemesini öngören kuralların üzerinde nitelikli çoğunlukla anlaşma sağlamıştı.

4 Ekim'de üye ülkelerin temsilcileri, Brüksel'de büyükelçiler düzeyinde yaptıkları toplantıda Göç ve İltica Anlaşması'nın son unsuru olan göç krizlerinin yönetimi hususu üzerinde anlaşmıştı.

Müzakere süreci

Ardından metnin üzerinde AP ile AB Konseyi arasında müzakereler başlamıştı.

AB'nin yeni göç ve iltica kuralları üzerinde üçlü müzakereler (AB Konseyi, Avrupa Komisyonu ve AP) sonucunda uzlaşıya varılmış oldu.

AB kurumları, AP seçimlerinin Haziran 2024'te yapılacak olması dolayısıyla mevcut yasama yılının bitimine aylar kala üye ülkelerin anlaşma üzerinde bir an önce uzlaşmasını istiyor.

Ardından yeni kuralların yasalaşması için üç AB kurumu Konsey, Komisyon ve Parlamento arasında üçlü müzakerelere geçilecek.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)