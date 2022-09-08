Macaristan kamu binalarının ısıtılmasına derece sınırı getirdi

Macaristan hükümeti, enerji krizine karşı kamu kurumlarının ısıtılmasını 18 dereceyle sınırlandırdı.

Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte başlayan enerji krizinde Avrupa'yı kara kış bekliyor.

Rusya'nın gaz akışını kesmesiyle kıtada tasarruf için ülkeler çeşitli girişimlere başladı.

AA'nın haberine göre Macaristan da o ülkelerden biri.

Kamu binaları 18 dereceden fazla ısıtılmayacak

Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas, düzenlediği haftalık basın toplantısında, tüm Avrupa'da enerji tedarikinde yaşanan zorluklar ve enerji fiyatlarındaki artış yüzünden çeşitli sorunlar yaşandığını söyledi.

Hükümetin çözüm için tasarruf tedbirleri aldığını, bu kapsamda kamu kurumlarında doğalgaz kullanımının yüzde 25 azaltılması kararı alındığını ifade eden Gulyas, kamu kurumlarının 18 dereceye kadar ısıtılabileceğini bildirdi.

"Hem halk hem şirketler kullanımı azaltmalı"

Gulyas, Macaristan'ın doğalgaz tedarik konusunda herhangi bir sorun yaşamadığını ama artan fiyatlar yüzünden hem halkın hem de şirketlerin hızlı bir şekilde doğalgaz kullanımını azaltması gerektiğini belirtti.

Rusya'ya uygulanan yaptırım politikalarının beklenen sonuçları vermediğini savunan Gulyas, bu yüzden enerji fiyatlarının ciddi şekilde arttığını, artan enerji fiyatları yüzünden de enerji krizi oluştuğunu kaydetti.