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    Macaristan, Rusya'dan ilave doğalgaz satın almak istiyor

    Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, ülkesi için 700 milyon metreküp ilave doğalgaz için Rusya'ya gitti.
    • 21.07.2022 - 19:04
    • Güncelleme : 21.07.2022 - 19:10
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    Macaristan, Rusya'dan ilave doğalgaz satın almak istiyor

    Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, ülkesine ilave doğal gaz satın alma isteğini görüşmek üzere Rusya'ya geldi.

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Szijjarto, başkent Moskova'da görüştü.

    Görüşme sonrasında ortak basın toplantısında konuşan Szijjarto, Macaristan'ın enerji ikmali güvenliğinin sağlanması ve Ukrayna'daki savaşı görüşmek üzere Moskova'ya geldiğini ifade etti.

    "Avrupa'da böyle bir miktarı Rusya dışında kimseden almak mümkün değil"

    Normalde doğalgaz rezervlerinin yeterli olduğunu ancak içinde bulunulan anormal dönem nedeniyle enerji ikmallerinin güvenliğinin garanti altına alınması gerektiğini dile getiren Szijjarto, "Macaristan hükümeti, ülkenin tamamen enerji ikmali güvenliğinin sağlanması için 700 milyon metreküp ilave doğalgaz alma konusunda karar verdi. Kaynaksız bir şekilde Avrupa’da böyle bir miktarı, Rusya dışında kimseden almak mümkün değil." diye konuştu.

    "Savaş çok kötü, biz ateşkesin sağlanmasını istiyoruz"

    Macaristan'ın Ukrayna'da barış istediğini ifade eden Szijjarto, "Savaş çok kötü. Savaşın sona ermesi ve bir an önce barışın sağlanması için herkesin, gereken her şeyi yapmasını istiyoruz. Biz barış anlaşması ve ateşkesin sağlanmasını istiyoruz. Barış ne kadar geç gelirse savaşın sonuçları herkesi o kadar kötü etkileyecek." dedi.

    Macaristan, Rusya dan ilave doğalgaz satın almak istiyor #1

    Lavrov: Talep derhal dikkate alınacak

    Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ise Rus doğalgazının Macaristan'a ihracatına yönelik geçen yıl imzalanan uzun vadeli sözleşmeyi Moskova'nın tam olarak yerine getirdiğini vurgulayarak, "Bugün meslektaşlarımız, Macaristan hükümetinin bu yıl ek miktarda doğal gaz satın alma konusundaki ilgisini açıkladı. Bu talep derhal bildirilecek ve dikkate alınacaktır." ifadelerini kullandı.

    Macaristan, Rusya dan ilave doğalgaz satın almak istiyor #2


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