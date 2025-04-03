Macaristan, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekilme kararı aldı

Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın kabine şefi Gergely Gulyas, Macaristan’ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden çekileceğini açıkladı.
Gulyas, “Hükümet, anayasal ve uluslararası hukuki çerçeveye uygun olarak perşembe günü çekilme sürecini başlatacaktır.” ifadelerini kullandı.
Açıklama, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin hakkında tutuklama kararı olmasına rağmen Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye varmasıyla aynı gün yapıldı.
NETANYAHU MACARİSTAN'DA
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) tutuklama kararına rağmen Macaristan'a geldi.
Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın daveti üzerine ülkeye gelen Netanyahu, Macaristan Savunma Bakanı Kristof Szalay-Bobrovniczky tarafından Uluslararası Liszt Ferenc Havalimanı'nda karşılandı.
Szalay-Bobrovniczky, sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Netanyahu ve eşinin karşılanmasına ilişkin fotoğraflar paylaştı.
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