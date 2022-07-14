Macaristan'da acil durum ilan edildi

Artan enerji fiyatları sonrası Macaristan'da acil durum ilan edildiği açıklandı.

Rusya ve Ukrayna arasında yaşanan savaşın etkileri küresel çapta krizlere neden oldu.

Ukrayna'nın yanında yer alıp yaptırım uygulayan birçok Avrupa ülkesine Rusya tarafından gaz akışı kesilmişti.

Rus gazına bağımlı olan Avrupa’da ise enerji fiyatları artmaya devam ediyor.

"Avrupa sonbahar-kış sezonu için yeterli gaza sahip değil"



Macaristan Devlet Bakanı Gergely Gulyas düzenlediği basın toplantısında, “Ukrayna'da uzayan savaş ve (Rusya'ya karşı) Brüksel yaptırımları nedeniyle, Avrupa'da enerji fiyatları fırladı ve kıtanın büyük bölümünde bir enerji krizi patlak verdi” ifadelerini kullanarak, "Son günlerde, Avrupa'nın sonbahar-kış sezonu için büyük olasılıkla yeterli gaza sahip olmayacağı açıkça ortaya çıktı" dedi.





Acil durum ilan edildi

Macar ailelere ve ülke ekonomisine enerji sağlamak için Macar hükümetinin enerji sektöründe “acil durum” ilan ettiğini duyuran Gulyas, gelecek ay yedi maddelik eylem planının yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Hükümet hazırladığı 7 maddelik eylem planı içerisinde, yıllık doğal gaz üretiminin 1,5 milyar metreküpten 2 milyar metreküpe çıkarılması, kömür madenciliğinin genişletilmesi, şu anda çalışmayan linyit yakıtlı elektrik santralinin tekrar faaliyete alınması, enerji ihracatının yasaklanması ve Macaristan'ın tek nükleer santrali olan Paks Nükleer Santrali’nin hizmet süresinin uzatılması gibi önlemler yer alıyor.

"Nüfus için elektrik faturalarını azaltmak istiyoruz"



Hükümetin bu acil durum önlemlerini alarak ülkedeki normal enerji arzını makul fiyatlarla sağlamayı beklediğini kaydeden Gulyas, "Macaristan'ın enerji güvenliğini garanti etmek ve nüfus için elektrik faturalarını azaltmak istiyoruz" dedi.

İHA'nın haberine göre, Macaristan büyük ölçüde Rusya'dan gelen fosil yakıtlara bağımlı ve geçen yıl Rus enerji şirketi Gazprom ile doğal gaz alımı için 15 yıllık bir anlaşma imzalamıştı. Macaristan, petrolünün yaklaşık yüzde 65'ini ve doğal gazının yüzde 85'ini Rusya'dan alıyor.



