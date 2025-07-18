Macron AB'nin Rusya'ya uygulayacağı yeni yaptırım paketinden memnun

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya enerji sektörünü, petrol taşıdığı gölge filosunu ve bankalarını hedef alan 18'inci yaptırım paketine onay verdi..

Karar sonrası Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bir açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelensky ile telefonda görüştüğünü belirten Macron, AB'nin Rusya'ya karşı bu sabah kabul ettiği yeni yaptırım paketinden memnun olduğunu söyledi.

Avrupa'nın güvenliği, özgürlüğü ve geleceğinin Ukrayna'nın kaderine yakinen bağlı olduğunu belirten Macron, "Bu nedenle, ortaklarımızla beraber, Ukrayna halkını desteklemeye devam ediyoruz." ifadesine yer verdi.

"RUS SALDIRILARI DERHAL SONA ERMELİ"

Macron, bu konudaki kararlılıklarını, İngiltere'de 10 Temmuz'da Gönüllüler Koalisyonu ile düzenledikleri zirvede tekrar dile getirdiklerini belirterek İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile eş başkanlığını üstlendikleri zirveye 30 devlet ve hükümet liderinin yanı sıra ABD temsilcilerinin katıldığını kaydetti.

Hep birlikte koşulsuz bir ateşkes elde edebilmek ve sağlam ve kalıcı bir barış için müzakerelerin başlaması için Rusya'nın üzerindeki baskıyı artırmaya devam edileceğini vurgulayan Macron, AB'nin bu sabah Rusya'ya karşı kabul ettiği yeni yaptırım paketinden memnun olduğunu ifade etti.

Macron, "Rus saldırıları derhal sona ermeli." diyerek Fransa'nın Ukrayna'nın yanında olduğu mesajını verdi.