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    Macron: Fransa'ya yardım eden Afganlardan sorumluyuz

    Afganistan'daki son gelişmelere dair açıklamalarda bulunan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransa’ya yardım eden Afganları korumada sorumlu olduklarını söyledi.
    • İHA
    • 16.08.2021 - 23:14
    • Güncelleme : 16.08.2021 - 23:21
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    Macron: Fransa'ya yardım eden Afganlardan sorumluyuz

    Taliban'ın Afganistan'ı ele geçirmesiyle birlikte, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron değerlendirmelerde bulundu.

    Fransız Rivierası’nda bulunan yazlık konutu Fort de Bregançon'dan konuşan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, teröristlerin Afganistan'daki kargaşadan yararlanmaya çalışacakları konusunda uyarılarda bulundu.Macron: Fransa ya yardım eden Afganlardan sorumluyuz #1

    "ORTAK DÜŞMANA KARŞI HER ŞEYYİ YAPACAĞIZ"

    Afganistan'ın teröristlerin hakim olduğu ülke olmaması gerektiğini vurgulayan Macron, "Bu, ortak bir düşmana karşı barış ve uluslararası istikrar için bir meydan okumadır. Rusya, ABD ve Avrupa'nın verimli bir şekilde işbirliği yapabilmesi için elimizden gelen her şeyi yapacağız, çünkü çıkarlarımız aynı" dedi.

    Afganistan’da NATO güçlerine yardım eden Afganlara değinen Macron, Fransa’ya yardım eden tercümanları, şoförleri, aşçıları ve nicelerini korumanın Fransa'nın görevi olduğunu açıkladı.

    Macron: Fransa ya yardım eden Afganlardan sorumluyuz #2

    "BU MÜCADELEYİ KOORDİNELİ YÜRÜTECEĞİZ"

    Macron, Afganistan'ın istikrarsızlaşmasının Avrupa'ya göç akınına neden olacağına değinerek, "Bu nedenle, Almanya ve diğer Avrupa ülkeleriyle, düzensiz akışlara karşı mücadeleyi de içerecek şekilde gecikmeden sağlam, koordineli ve ortak yanıt oluşturmak için bir girişim başlatacağız" dedi.

    Macron, Afganistan'daki savaşın "adil" olduğunu belirterek, Fransa'nın Afganistan’da şimdiye kadar tek düşmanının “terör” olduğunu vurguladı.

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