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    Macron: Le Pen seçilirse savaş Avrupa'ya geri gelecek

    Macron: Le Pen seçilirse savaş Avrupa'ya geri gelecek

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı rakibi Marine Le Pen cumhurbaşkanı seçilirse Avrupa'ya ırkçılığın ve savaşın geri geleceğini savundu.
    • 13.04.2022 - 07:15
    • Güncelleme : 13.04.2022 - 07:40
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    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkenin Strazburg kentinde düzenlediği mitingde, mücadelesinin sadece Fransa için değil, aynı zamanda Avrupa için olduğunu vurguladı.

    "Le Pen seçilirse savaş, Avrupa'ya geri gelir"

    Aşırı sağın projesinin, Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğunu kaydeden Macron, Le Pen'in cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Avrupa'ya milliyetçiliğin ve savaşın geri geleceğini söyledi.

    Macron, Avrupa'da binlerce yıl savaşların yaşandığını, Avrupa'nın iç savaşlarla inşa edildiğini ve milliyetçiler arasındaki savaşlar nedeniyle birçok kez yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını aktardı.

    Macron: Le Pen seçilirse savaş Avrupa ya geri gelecek #1

    "Bizi savaş ve krizlerden koruyan Avrupa Birliği"

    Macaristan'da olduğu gibi Le Pen'in git gide hukuka zarar verdiğini ifade eden Macron, imparatorluk rüyalarının da yeniden kurulduğunu dile getirerek, "Bu bugün Rusya'nın ve başkalarının rüyası. Bazıları Fransa için çözümün Avrupa Birliği'nden çıkmak olduğuna inandırmak istiyor çünkü diğer Avrupalılarla mücadele etmek istiyor." dedi.

    Macron, sadece Avrupa ile barış için çalışılabileceğini ve Avrupa'nın kendilerini krizlerden ve savaştan koruduğunu belirtti.

    Macron: Le Pen seçilirse savaş Avrupa ya geri gelecek #2

    AİHM'den çıkacağız diyen Le Pen'e tepki

    Le Pen'in, cumhurbaşkanı seçilmesi halinde Fransa'nın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) taraf olmayacağını açıklamasına tepki gösteren Macron, AİHM'in ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) önemini anlattı.

    Macron ile Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda yarışacak.

    Macron: Le Pen seçilirse savaş Avrupa ya geri gelecek #3

    Macron: Le Pen seçilirse savaş Avrupa ya geri gelecek #4

    Macron: Le Pen seçilirse savaş Avrupa ya geri gelecek #5

    Macron: Le Pen seçilirse savaş Avrupa ya geri gelecek #6


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