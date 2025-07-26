Macron, Merz ve Starmer arasında Orta Doğu zirvesi

Avrupa'nın lider ülkeleri arasında Orta Doğu zirvesi...

Almanya Başbakanı Friedrich Merz sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı açıklamada, sabah saatlerinde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer ile telefonda görüştüğünü belirtti.

"MUTABAKAT SAĞLADIK"

Başbakan Merz, "Ayrıntılı telefon görüşmemizde Orta Doğu politikamızdaki rotamızı koordine ettik. Emmanuel Macron ve Keir Starmer ile büyük bir mutabakat sağladık.

Önümüzdeki günlerde çok sıkı bir koordinasyon içinde sonraki adımları atacağız" ifadelerini kullandı. Merz, atılacak adımlara ilişkin detay vermedi.

"UKRAYNA VE GAZZE DE GÖRÜŞÜLDÜ"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanul Macron da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Büyük krizler karşısında ortaklarımızla koordinasyon sağlıyoruz. Almanya Başbakanı ve İngiltere Başbakanı ile Gazze, İran ve Ukrayna'daki durumu görüştüm.

Hep birlikte birlik, beraberlik, istikrar ve sorumlulukla barış ve güvenliği ilerletme kararlılığındayız" ifadelerini kullandı.

DÜN ORTAK AÇIKLAMA YAPILDI

Almanya Başbakanı Friedrich Merz, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer dün yaptıkları ortak açıklamada, Gazze Şeridi'ne insani yardım ulaştırılması için İsrail'e tüm kısıtlamaları kaldırma çağrısında bulunmuştu.

Liderler Gazze'deki savaşın bitme zamanının geldiğini vurgulayarak tüm tarafları acil bir ateşkesle çatışmalara son vermeye çağırmıştı.