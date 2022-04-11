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    Macron: Popülist ve yabancı düşmanı bir Fransa istemiyorum

    Seçimde ikinci tura kaldığı açıklanan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i hedef alarak Fransa'nın müttefiklerinin popülist ve yabancı düşmanı olmasını istemediğini söyledi.
    • AA
    • 11.04.2022 - 02:54
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    Macron: Popülist ve yabancı düşmanı bir Fransa istemiyorum

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, sandık çıkış anketlerinin açıklanmasının ardından Paris'te düzenlediği etkinlikte açıklamalarda bulundu.

    "Yanılmayalım, henüz her şey bitmedi"

    Seçimin ilk turunda yarışan Sosyalist Partisi'nin (PS) cumhurbaşkanı adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse ve Fransa Komünist Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı Fabien Roussel'e desteklerinden dolayı teşekkür eden Macron, "Yanılmayalım, henüz her şey bitmedi. Gelecek 15 gün ülke ve Avrupa için belirleyici olacak." dedi.

    Macron: Popülist ve yabancı düşmanı bir Fransa istemiyorum #1

    "Yabancı düşmanı bir Fransa istemiyorum"

    Macron, Fransa'nın ekonomi, iklim ve tarım alanlarında bağımsız olması gerektiğine işaret etti.

    "İslamcı ayrılıkçılıkla mücadele eden Fransa istiyorum ama Müslümanları ve Yahudileri dinlerinin kurallarına göre yemelerini engelleyen Fransa istemiyorum. Güçlü Avrupa'nın parçası olan Fransa istiyorum." ifadesini kullanan Macron, aşırı sağcı Marine Le Pen'i hedef alarak Fransa'nın müttefiklerinin popülist ve yabancı düşmanı olmasını istemediğini söyledi.

    Öte yandan Le Pen de Fransız halkının kendisini ikinci tura geçmesi sağlaması nedeniyle onurlandığını belirterek seçimin ilk turunda Macron'a oy vermeyenleri kendisine destek vermeye çağırdı.

    Macron: Popülist ve yabancı düşmanı bir Fransa istemiyorum #2

    Macron ile Le Pen, ikinci tura kaldı

    Kamu yayıncısı France Info, Le Monde ve France 24'ün hazırlattığı sandık çıkışı anketine göre hiçbir aday, cumhurbaşkanı seçilebilmek için ilk turda gerekli yüzde 50 salt çoğunluğu elde edemedi.

    Buna göre, Macron oyların yüzde 28,1'sini alarak seçimin ilk turundan birinci çıktı. Le Pen de yüzde 23,3 ile ikinci oldu.

    Macron: Popülist ve yabancı düşmanı bir Fransa istemiyorum #3

    Aşırı solcu aday Jean-Luc Melenchon yüzde 20,1, aşırı sağcı Eric Zemmour yüzde 7,2 ve merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisinin adayı Valerie Pecresse yüzde 5 oy aldı.

    Macron: Popülist ve yabancı düşmanı bir Fransa istemiyorum #4

    Yeşiller Partisinin Başkanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Yannick Jadot yüzde 4,4 ve Sosyalist Partisinin (PS) adayı Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo da yüzde 2,1 oyda kaldı.

    İlk turda ilk iki sırayı alan Macron ve Le Pen, 24 Nisan'da düzenlenecek ikinci tur oylamada yarışacak.

    Macron: Popülist ve yabancı düşmanı bir Fransa istemiyorum #5

    Macron: Popülist ve yabancı düşmanı bir Fransa istemiyorum #6

    Macron: Popülist ve yabancı düşmanı bir Fransa istemiyorum #7

    Macron: Popülist ve yabancı düşmanı bir Fransa istemiyorum #8

    Macron: Popülist ve yabancı düşmanı bir Fransa istemiyorum #9


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