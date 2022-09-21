Macron: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, emperyalizme dönüş

BM Genel Kurulu'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini “emperyalizme” dönüş olarak nitelendirdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda konuştu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline değinen Macron, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini “emperyalizme” dönüş olarak nitelendirdi.

"Rusya, toplu güvenliğimizi parçaladı"

Macron, “Bu yıl 24 Şubat’ta Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan Rusya, bir saldırı, işgal ve ilhak eylemiyle toplu güvenliğimizi parçaladı” ifadelerini kullanarak, “BM Sözleşmesini ve devletlerin egemen eşitliği ilkesini kasten ihlal etti” dedi.

Macron, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin BM’nin ilkelerini, mümkün olan tek dünya düzenini ve barışı baltaladığını vurguladı.

"Bugün sessiz kalanlar, suç ortağıdır"

İHA'nın haberine göre; Rusya-Ukrayna Savaşı’nda “tarafsız” kalan ulusların tutumunu reddeden Macron, “Yanılıyorlar, tarihi bir hata yapıyorlar. Bugün sessiz kalanlar, bir bakıma yeni bir emperyalizm davasının suç ortağıdır” ifadelerini kullandı. Macron, "Bu, Doğu ile Batı veya Kuzey ile Güney arasında bir seçim meselesi değil, çünkü savaşın ötesinde ve dünyayı bölme riski var" dedi.

"Bu yüzden Rusya ile diyaloğa giriyorum"

Fransa’nın emperyalizme dönüşü reddettiğini vurgulayan Macron, “Bu yüzden Rusya ile diyaloğa giriyorum. Bunu savaşın başlangıcından bu yana ve geçtiğimiz aylarda yaptım. Bunu yapmaya devam edeceğim çünkü sadece birlikte huzur bulacağız" dedi.

"Rusya ilhak savaşlarının önünü açmaya karar verdi"

Rusya’nın dünyanın başka bölgelerinde de ilhak savaşlarının önünü açmaya karar verdiğine dikkat çeken Macron, Ukrayna’daki çatışmanın dalga etkisi oluşturabileceği konusunda uyardı.

“Rusya, sahte referandumlarla iradesini dayatamayacağını artık görmeli”

BM Güvenlik Konseyi üyelerini Rusya’yı savaştan vazgeçirmesi ve bu saldırganlık eylemine son vermesi için harekete geçmeye çağıran Macron, "Hepimiz, müzakerelerin ancak Ukrayna kurtarılırsa ve egemenliği korunursa başarılı olacağının da farkındayız. Rusya, bombalanan ve işgal edilen topraklarda sahte referandumlar olsa bile askeri olarak iradesini dayatamayacağını artık görmelidir” dedi.