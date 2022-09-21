Petrol
90.86
0.26%
Euro
18.247
-0.04%
Dolar
18.3077
-0.06%
Altın
978.82
-0.12%
Borsa
3278
-2.38%
Bitcoin
353.774
-1.72%
BTXN Coin
7.99
-0.49%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Macron: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, emperyalizme dönüş

    BM Genel Kurulu'nda konuşan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalini “emperyalizme” dönüş olarak nitelendirdi.
    • 21.09.2022 - 07:23
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Macron: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, emperyalizme dönüş

    Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşmiş Milletler (BM) 77. Genel Kurulu’nda konuştu.

    Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline değinen Macron, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalini “emperyalizme” dönüş olarak nitelendirdi.

    "Rusya, toplu güvenliğimizi parçaladı"

    Macron, “Bu yıl 24 Şubat’ta Güvenlik Konseyi’nin daimi üyesi olan Rusya, bir saldırı, işgal ve ilhak eylemiyle toplu güvenliğimizi parçaladı” ifadelerini kullanarak, “BM Sözleşmesini ve devletlerin egemen eşitliği ilkesini kasten ihlal etti” dedi.

    Macron, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin BM’nin ilkelerini, mümkün olan tek dünya düzenini ve barışı baltaladığını vurguladı.

    Macron: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, emperyalizme dönüş #1

    "Bugün sessiz kalanlar, suç ortağıdır"

    İHA'nın haberine göre; Rusya-Ukrayna Savaşı’nda “tarafsız” kalan ulusların tutumunu reddeden Macron, “Yanılıyorlar, tarihi bir hata yapıyorlar. Bugün sessiz kalanlar, bir bakıma yeni bir emperyalizm davasının suç ortağıdır” ifadelerini kullandı. Macron, "Bu, Doğu ile Batı veya Kuzey ile Güney arasında bir seçim meselesi değil, çünkü savaşın ötesinde ve dünyayı bölme riski var" dedi.

    Macron: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, emperyalizme dönüş #2

    "Bu yüzden Rusya ile diyaloğa giriyorum"

    Fransa’nın emperyalizme dönüşü reddettiğini vurgulayan Macron, “Bu yüzden Rusya ile diyaloğa giriyorum. Bunu savaşın başlangıcından bu yana ve geçtiğimiz aylarda yaptım. Bunu yapmaya devam edeceğim çünkü sadece birlikte huzur bulacağız" dedi.

    Macron: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, emperyalizme dönüş #3

    "Rusya ilhak savaşlarının önünü açmaya karar verdi"

    Rusya’nın dünyanın başka bölgelerinde de ilhak savaşlarının önünü açmaya karar verdiğine dikkat çeken Macron, Ukrayna’daki çatışmanın dalga etkisi oluşturabileceği konusunda uyardı.

    Macron: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, emperyalizme dönüş #4

    “Rusya, sahte referandumlarla iradesini dayatamayacağını artık görmeli”

    BM Güvenlik Konseyi üyelerini Rusya’yı savaştan vazgeçirmesi ve bu saldırganlık eylemine son vermesi için harekete geçmeye çağıran Macron, "Hepimiz, müzakerelerin ancak Ukrayna kurtarılırsa ve egemenliği korunursa başarılı olacağının da farkındayız. Rusya, bombalanan ve işgal edilen topraklarda sahte referandumlar olsa bile askeri olarak iradesini dayatamayacağını artık görmelidir” dedi.

    Macron: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, emperyalizme dönüş #5

    Macron: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, emperyalizme dönüş #6

    Macron: Rusya’nın Ukrayna’yı işgali, emperyalizme dönüş #7


    Sokak röportajında mühendis ile işçi karşı karşıya geldi
    Gündem

    Sokak röportajında mühendis ile işçi karşı karşıya geldi

    İzmir açıklarında 66 göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı
    İç Haber

    İzmir açıklarında 66 göçmen kurtarıldı, 37 göçmen yakalandı

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Görüş Bildir