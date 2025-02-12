Macron'dan Türkiye'ye Meteor satılmamasını isteyen Miçotakis'a ret

AA

İngiltere'nin Fransa'nın inadını kırmasıyla Türkiye'nin Meteor füzeleriyle donatılmış 40 adet Eurofighter Typhoon jeti satın alma ihtimali güçlendi.

Bu gelişme, Yunanistan'da endişelerine yol açtı.

Öyle ki Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüşerek ikna etmeye çalıştı.

Ancak Yunanistan'da yayınlanan EFSYN gazetesinin "Fransız Meteoriti" başlıklı haberine göre, Miçotakis'in Türkiye'ye Meteor füzesi satılmaması talebine karşılık Macron'dan aldığı yanıt, Meteorların satışının engellenmesi olasılığının olmadığı yönünde oldu.

MİÇOTAKİS'E İLETİLDİ: MÜMKÜN DEĞİL

Fransa tarafı, Meteor'un altı ülkenin katılımından oluşan bir konsorsiyum tarafından üretilmesi nedeniyle uluslararası pratik olarak bunun mümkün olmadığını Miçotakis'e bildirdi.

YUNANİSTAN DİĞER ÜLKELERE DE BAŞVURACAK

Öte yandan haberde; isimsiz kaynaklara dayandırılarak Yunanistan'ın, füzelerin Ankara'ya olası satışını önlemek üzere konsorsiyumda yer alan diğer ülkelerin hükümetlerine de başvurmayı hedeflediği belirtildi.

29 OCAK'TA RAHATSIZLIKLARINI DİLE GETİRDİLER

Yunanistan Savunma Bakanı Nikos Dendias, 29 Ocak'ta Fransa'nın Atina Büyükelçisi Laurance Auer'e, Yunanistan'ın Türkiye'ye Meteor füzesi satılacağı yönündeki haberlerden duyduğu rahatsızlığı iletmişti.

MBDA TARAFINDAN ÜRETİLİYOR

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli MBDA tarafından üretiliyor. Konsorsiyumda Fransa'ya ilaveten İngiltere, Almanya, İtalya, İspanya ve İsveç bulunuyor.

METEOR FÜZESİ

Görüş ötesi havadan havaya füze sınıfındaki Meteor, Fransa merkezli çok uluslu Avrupalı savunma firması MBDA tarafından üretiliyor.

Meteor füzesinin olağanüstü performansı büyük ölçüde katı yakıtlı ramjet motoru kullanan gelişmiş tahrik sistemine atfediliyor.

Bu, füzenin uçuşu boyunca Mach 4'ü aşan yüksek hızları korumasını sağlayarak hedeflerine yaklaştıkça yavaşlayan geleneksel füzelere göre önemli bir avantaj sağlıyor.

Füzenin aktif radar arayıcı başlığı, iki yönlü veri bağlantısı ve sofistike yakınlık tapası dinamik savaş senaryolarında isabetliliğini ve esnekliğini daha da arttırıyor.

Operasyonel menzili 100 kilometreyi aşan Meteor, pilotlara düşmana güvenli bir mesafeden angaje olma imkanı sunarak kendileri ve uçakları için riski azaltıyor.