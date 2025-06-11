Madleen gemisinin Fransız aktivisti, İsrail'in müdahale anlarını anlattı

AA

İsrail'in Gazze'ye insani yardım taşırken uluslararası sularda engellediği Madleen gemisi, dünya gündeminde büyük yankı uyandırmıştı.

Gemide bulunun 12 aktivist, İsrail ordusu tarafından alıkonulmuştu.

FRANSIZ AKTİVİST KÖTÜ MUAMELEYE UĞRADIKLARINI SÖYLEDİ

Gemide yer alan Fransız aktivist Baptiste Andre, İsrail tarafından sınır dışı edilmesinden sonra Paris Charles de Gaulle Havalimanı’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Gazze’ye yardım götürmek için yola çıkan ve uluslararası sularda İsrail tarafından engellenen Madleen gemisindeki 12 aktivistten biri olan Andre, İsrailli yetkililerin kendilerine kötü muamelede bulunduğu anlattı.

"BİRKAÇ KEZ ARAMADAN GEÇİRİLDİK"

Andre, geminin durdurulmasının ardından İsrail’in Aşdod Limanı’na götürüldüklerini, burada "200 askerden oluşan bir komite" tarafından karşılandıklarını ve birkaç kez aramadan geçirildiklerini belirtti.

Limandan bir minübüs ile göçmenlik hizmetlerine transfer edildiklerini kaydeden Andre, fiziksel şiddet olmasa da burada yetkililerin kötü muamelesine maruz kaldıklarını dile getirdi.

"YETKİLİLER ÖNÜMÜZDE DANS ETTİ"

Andre, "(Greta Thunberg) Uykuya dalar dalmaz, göçmenlik (merkezi) yetkilileri onu uyandırmak için geldi. İçimizden biri uykuya dalınca, müzik son ses açıldı ve yetkililer önümüzde dans etti.

Su ve yiyeceğe ulaşmakta zorluk çektik. Bir parça ekmek almak üç saatten fazla sürdü ve tabii ki tuvalete erişimimiz yoktu." dedi.

Göçmenlik merkezi yetkililerin kendilerine belgeler sunduğunu ve ülkesine geri dönebilmek için bu belgeleri imzalamayı kabul ettiğini dile getiren Andre, ancak belgelerin içeriğinin "tamamen yanlış" olduğunu vurguladı.

"GELEN İLK FRANSIZ OLDUĞUMU BİLİYORDUM"

Andre, şu ifadeleri kullandı:

Bu (belgelere) 'sınır dışı edilme talebi' deniyor. Bu, İsrail servisleri tarafından kullanılan terimdir. Bu belgeler, imzalamamız veya imzalamamamız konusunda bize özgürlük tanıyan Fransa Konsolosu da dahil farklı konsoloslar tarafından bize sunuldu.



Bu belgeler, imzalamamız halinde, birkaç saat içinde (ülkelerimize) geri dönebileceğimizi bildiriyordu.

Ben de kişisel ve ailevi nedenlerle ama aynı zamanda sizin önünüzde şahitlik yapmak için de bunu yaptım. Gelen ilk Fransız olduğumu biliyorum ve bu yüzden yaptım, (geride kalan) yoldaşlarıma ne olduğunu anlatmak için.

"İMZALAMAZSAN KAFANI DUVARA ÇARPACAĞIM"

Bu belgeleri imzalamayı reddeden aktivistlerin İsrailli yetkililer tarafından "tehdit edildiğini" söyleyen Andre, "Örneğin Milletvekili Rima Hassan. Bir polis memurunun 'İmzalamazsan kafanı duvara çarpacağım ve bu işi kendi yöntemlerimizle halledeceğiz’ diyerek doğrudan tehdit ettiğini duydum." diye konuştu.

İsrail, alıkoyduğu Madleen gemisindeki 12 insan hakları aktivistinden aralarında Greta Thunberg'in de yer aldığı 4 kişiyi sınır dışı edeceğini, bunu reddeden 8 aktivistin ise mahkemeye çıkarılacağını duyurmuştu.