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- Mahmud Abbas: Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz
Mahmud Abbas: Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz
Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, "Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.
- AA
- 29.04.2021 - 22:15
- Güncelleme : 29.04.2021 - 22:18
Filistin'de 22 Mayıs'ta yapılması planlanan seçimlere işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Filistinlilerin katılımı konusundaki belirsizlik devam ederken, Filistin tarafı "Kudüs olmadan seçimlere girmeme" konusunda kararlı bir tavır sergiliyor.
"KUDÜS OLMAKSIZIN SEÇİMLERE GİTMEYECEĞİZ"
Konuya ilişkin açıklama yapan Filistin Devlet Başkanı Abbas, "Kudüs olmaksızın seçimlere gitmeyeceğiz" açıklamasında bulundu.