Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Anıtkabir'i ziyaret etti

Malezya Başbakanı İbrahim Enver, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi daveti üzerine Türkiye'ye geldi.

ANITKABİR'İ ZİYARET ETTİ

Türkiye'de bulunduğu sürede eşiyle birlikte Anıtkabir'i de ziyaret eden İbrahim'in bu eylemi, Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI PAYLAŞIM YAPTI.

Milli Savunma Bakanlığının NSosyal hesabından yapılan paylaşımda, "Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve eşi Demet Güler Hanımefendi, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi davetlisi olarak ülkemize gelen Malezya Başbakanı Sayın Enver İbrahim ile eşi Wan Azizah İsmail Hanımefendi'nin Anıtkabir'i ziyaretine eşlik etti." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, ziyarete ilişkin görüntüler de yer aldı.