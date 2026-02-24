Şarkıcı Bengü'den dikkat çeken boşanma açıklaması: Canım isterse patlıcan yiyorum

Türk pop mzüiğinin güçlü sesi Bengü, 2018 yılında görkemli bir düğünle iş insanı Selim Selimoğlu ile dünyaevine girmişti. Bu evlilikten de Zeynep ve Selim adında 2 çocuğu dünyaya gelmişti.

Ünlü şarkıcı Bengü'nün 6 yıllık eşi Selim Selimoğlu'ndan boşandıktan sonra verdiği konserde ağlaması sosyal medyada gündem olmuştu.

Ayrılık acısını hızlı atlatan şarkıcı, boşandığı eşi ve ilişkileri üzerine yaptığı açıklamayla gündem oldu.

"CANIM İSTERSE PATLICAN YİYORUM"

Seyircilerine içini döken şarkıcı, "Şu an orkestra ekibimden bir tek ben bekarım ve inanılmaz rahatım. Canım isterse patlıcan yiyorum, istemezse yemiyorum. Neden kalkıp bir erkeğin pijamasını ütüleyeyim ya da o saatte patlıcanın üstüne kıyma koyup yemek yapayım? Şu an bunları yapmak zorunda degilim, oh çok rahatım." diye konuştu.