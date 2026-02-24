Hastanelik olmuştu! Yıldız Tilbe sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi

En son Gazze için 300 bin dolarlık bağış yapan şarkıcı Yıldız Tilbe, geçtiğimiz günlerde hastanelik olmuştu. Gün boyu tansiyonu takip edilen Tilbe, hastane önünde yaptığı açıklamada tüm kontrollerinin yapıldığını söylemişti.

"TANSİYONUM YÜKSELİYOR"

Hastane çıkışı açıklama yapan ünlü isim tansiyon sorunu yaşadığını belirtmişti. Tilbe, "Tansiyonumu düşürmeye çalışıyoruz. Tansiyonum yükseliyor. Koluma gün boyu ölçüm yapan bir cihaz taktılar. Sonuçlara göre değerlendirme yapılacak. Kalbime de baktılar" ifadelerini kullanmıştı.

Son durumu merak edilen Tilbe'den açıklama geldi.

"İLAÇ ALACAĞIM"

Durumunun iyi olduğunu belirten şarkıcı "Evet , tansiyon hastası değilmişim. Bazı vitamin vs eksikmiş. İlaç alacağım, iyiyim şükür. Çok sağ olun" dedi.