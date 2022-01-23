Mali'de bulunan Fransız askeri üssüne saldırı düzenlendi

Mali'nin Gao bölgesindeki Fransız askeri üssüne roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.

Fransız medyası, ülkenin kuzeyinde yer alan askeri üssün roketli saldırıya uğradığını yazdı.

İTALYA SAVUNMA BAKANI OLAYLA İLGİLİ YAKIN TAKİPTE

Olaya ilişkin detay verilmezken, İtalya Savunma Bakanlığı da üste görev yapan 20 İtalyan askerinden yaralanan kimse olmadığını açıkladı.

Açıklamada, İtalya Savunma Bakanı Lorenzo Guerini'nin durumu yakından takip ettiği kaydedildi.

Fransa'nın Mali'deki ana askeri üssünün bulunduğu Gao, aynı zamanda ülkenin 2013'ten bu yana bölgede yürüttüğü Barkhane Operasyonu'nun da merkezi olarak biliniyor.