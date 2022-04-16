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    Maradona’nın ölümü ile ilgili yeni gelişme

    Diego Armando Maradona'nın bakımından sorumlu 8 kişilik tıbbi ekibin, ihmaller nedeniyle ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’ten 25 yıl hapisleri talep edildi.
    • Haber Merkezi
    • 16.04.2022 - 10:43
    • Güncelleme : 16.04.2022 - 11:26
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    Maradona’nın ölümü ile ilgili yeni gelişme

    Arjantinli efsane isim Diego Armando Maradona, Kasım 2020’de hayatını kaybetti.

    Ancak Maradona’nın ölümü şüpheli bulundu ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

    ‘İhmaller var’

    Arjantin Savcılığı, başlattığı soruşturmadan futbol efsanesinin bakımında ölüme sebebiyet veren ihmallerin bulunduğunu açıkladı.

    Ölümünden sorumlu 8 kişilik ekip

    Maradona'nın ölümünden kişisel doktoru Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, fizyolojist, başka bir doktor, medikal koordinatör ve üç hemşire sorumlu olarak gösterildi.

    İhmalleri bulduğu iddia edilen isimler tüm suçlamaları reddederken, 8 kişilik ekip için ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’ten 25 yıl hapis cezası istendi.

    Maradona’nın ölümü ile ilgili yeni gelişme #1

    Beyin ameliyatı sonra ölmüştü

    Arjantinli efsane, beyin ameliyatı geçirdikten birkaç hafta sonra Buenos Aires'teki özel konutunda hayata veda etmişti.

    Maradona’nın ölümü ile ilgili yeni gelişme #2


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