Maradona’nın ölümü ile ilgili yeni gelişme

Maradona’nın ölümü ile ilgili yeni gelişme

Diego Armando Maradona'nın bakımından sorumlu 8 kişilik tıbbi ekibin, ihmaller nedeniyle ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’ten 25 yıl hapisleri talep edildi.

Arjantinli efsane isim Diego Armando Maradona, Kasım 2020’de hayatını kaybetti.

Ancak Maradona’nın ölümü şüpheli bulundu ve geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

‘İhmaller var’

Arjantin Savcılığı, başlattığı soruşturmadan futbol efsanesinin bakımında ölüme sebebiyet veren ihmallerin bulunduğunu açıkladı.

Ölümünden sorumlu 8 kişilik ekip

Maradona'nın ölümünden kişisel doktoru Leopoldo Luque, psikiyatristi Agustina Cosachov, fizyolojist, başka bir doktor, medikal koordinatör ve üç hemşire sorumlu olarak gösterildi.

İhmalleri bulduğu iddia edilen isimler tüm suçlamaları reddederken, 8 kişilik ekip için ‘adam öldürmeye tam teşebbüs’ten 25 yıl hapis cezası istendi.

Beyin ameliyatı sonra ölmüştü

Arjantinli efsane, beyin ameliyatı geçirdikten birkaç hafta sonra Buenos Aires'teki özel konutunda hayata veda etmişti.