Marilyn Monroe’nun ölümüyle ilgili çarpıcı iddia

Haber Merkezi

Hollywood’un ışıltılı yüzünün ardındaki karanlık sırlar bir kez daha gün yüzüne çıktı.

1962 yılında hayatını kaybeden Hollywood yıldızı Marilyn Monroe'nun cinayete kurban gittiği iddia edildi.

Jennifer Lopez'in uzun yıllardır birlikte çalıştığı yapımcı Elaine Goldsmith-Thomas, ilk romanı Climbing in Heels ile dünyanın gündemine oturdu.

Kitapta, Hollywood'un karanlık geçmişini gözler önüne seren bir Marilyn Monroe iddiasında bulundu.

ONU ÖLDÜRDÜLER

Goldsmith-Thomas, People dergisine verdiği röportajda, 1980'li yıllarda William Morris Ajansı'nda çalışırken yaşadığı ürkütücü bir anıyı anlattı.

Romanın merkezinde, Goldsmith-Thomas’ın gençlik yıllarında ajans sekreteri olarak çalıştığı dönemde yaşadığı ürpertici bir anı yer alıyor. O dönemde tiyatro departmanında görevliyken, ofise gelen yaşlı bir adamın Marilyn Monroe’nun ölümüyle ilgili yaptığı çarpıcı itiraf, yazarın hafızasına kazınmış. Goldsmith-Thomas, o kişinin sessizce “Marilyn’i öldürdüler. Ben istemedim. Onu severdim. Bana ‘Milton Amca’ derdi. Ama kontrolden çıkmaya başlamıştı... bu yüzden öldürdüler” dediğini aktarıyor.

"SEKTÖRÜN DERİN SIRLARINI SAKLAYAN BİR FİGÜR"

DailyMail'in aktardığına göre, Goldsmith-Thomas daha sonra bu kişinin, Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. ve Kennedy ailesiyle yakın ilişkileri olan Peter Lawford'un menajeri Milt Ebbins olduğunu öğrendi. Ebbins, bir dönem Hollywood'da oldukça tanınan bir isimdi ve sektörün en derin sırlarını saklayan figürlerden biri olarak biliniyordu.