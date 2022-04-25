Marine Le Pen: Mücadeleye devam edeceğim

Macron'a kaybeden aşırı sağcı siyasetçi, Fransa ve Fransız halkı için mücadele mesajı verdi.

Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu dün gerçekleştirildi.

Emmanuel Macron ile Marine Le Pen'i bir kez daha karşı karşıya getiren seçimin galibi, mevcut Cumhurbaşkanı Macron oldu.

Le Pen'den mücadele mesajı

Sandık çıkış anketlerine göre; Macron yüzde 58, Le Pen ise yüzde 42 oranında oy aldı.

Sonuçların ardından destekçilerine seslenen aşırı sağcı Le Pen, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söylerken, Macron'a da mesaj gönderdi.

"Fransa ve Fransız halkı için..."

Le Pen, "Fransa ve Fransız halkı için mücadeleye devam edeceğim. Korkarım ki önümüzdeki beş yıl, son beş yılın aşağılama ve acımasız politikalarından ayrılmayacak, Emmanuel Macron ülkemizdeki bölünmeleri onarmak için hiçbir şey yapmayacak." dedi.

Reuters'ın haberine göre, Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen'in, önümüzdeki dönemde yeğeni Marion Marechal ve Müslüman karşıtı siyasetçi Eric Zemmour'a karşı mücadele vermesi bekleniyor.

Macron karşıtı koalisyon

Öte yandan, Fransa'da haziran ayında parlamento seçimleri düzenlenecek. Hem Le Pen hem de Zemmour, olası bir Macron karşıtı koalisyondan söz ediyor.