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    Marine Le Pen: Mücadeleye devam edeceğim

    Macron'a kaybeden aşırı sağcı siyasetçi, Fransa ve Fransız halkı için mücadele mesajı verdi.
    • 25.04.2022 - 12:24
    • Güncelleme : 25.04.2022 - 12:35
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    Marine Le Pen: Mücadeleye devam edeceğim

    Fransa'da cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turu dün gerçekleştirildi.

    Emmanuel Macron ile Marine Le Pen'i bir kez daha karşı karşıya getiren seçimin galibi, mevcut Cumhurbaşkanı Macron oldu.

    Le Pen'den mücadele mesajı

    Sandık çıkış anketlerine göre; Macron yüzde 58, Le Pen ise yüzde 42 oranında oy aldı.

    Sonuçların ardından destekçilerine seslenen aşırı sağcı Le Pen, mücadelesinden vazgeçmeyeceğini söylerken, Macron'a da mesaj gönderdi.

    "Fransa ve Fransız halkı için..."

    Le Pen, "Fransa ve Fransız halkı için mücadeleye devam edeceğim. Korkarım ki önümüzdeki beş yıl, son beş yılın aşağılama ve acımasız politikalarından ayrılmayacak, Emmanuel Macron ülkemizdeki bölünmeleri onarmak için hiçbir şey yapmayacak." dedi.

    Reuters'ın haberine göre, Ulusal Birlik Partisi lideri Le Pen'in, önümüzdeki dönemde yeğeni Marion Marechal ve Müslüman karşıtı siyasetçi Eric Zemmour'a karşı mücadele vermesi bekleniyor.

    Macron karşıtı koalisyon

    Öte yandan, Fransa'da haziran ayında parlamento seçimleri düzenlenecek. Hem Le Pen hem de Zemmour, olası bir Macron karşıtı koalisyondan söz ediyor.

    Marine Le Pen: Mücadeleye devam edeceğim #1


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