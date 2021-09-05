Mark Milley: Afganistan'da iç savaş çıkması yüksek ihtimal

Amerikalı komutan, Afganistan'daki koşulların iç savaşı işaret ettiğini savundu. Milley, muhtemel karışıklığın terörist grupların ortaya çıkmasına yol açacağını söyledi.

ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley, Taliban kontrolündeki Afganistan'da ortaya çıkması muhtemel tabloyu değerlendirdi.

Başkent Kabil'de kadınların ve Taliban yönetimi altında yaşamak istemeyen diğer kesimlerin gösteriler düzenlediği bir dönemde, Pencşir'deki yerel gruplar direnişlerini sürdürüyor.

"KOŞULLARIN İÇ SAVAŞA DÖNÜŞMESİ MUHTEMEL"

Milley, Afganistan'da iç savaş çıkabileceği yönünde açıklamalarda bulundu. Fox News'a konuşan Milley, "Askeri tahminim, koşulların bir iç savaşa dönüşmesinin muhtemel olduğu yönünde." dedi.

"TERÖRİST GRUPLAR ORTAYA ÇIKABİLİR"

Taliban'ın, gücünü pekiştirip yönetim kurup kurmayacağını bilmediğini dile getiren Milley, "Ancak daha geniş bir iç savaş için olasılık yüksek. Bu durum, El Kaide'nin yeniden ortaya çıkmasına, DEAŞ veya diğer pek çok terörist grubun büyümesine neden olacak koşullara yol açacak." ifadelerini kullandı.

"12, 24, 36 AY İÇİNDE..."

Amerikalı komutan, ABD askerlerinin Afganistan'dan ayrılmasından sonra ABD'nin daha güvenli olup olmadığı şeklindeki bir soruya "Bunu söylemek için çok erken." yanıtını verdi.

Ancak bölgede "12, 24, 36 ay içinde terörün yeniden canlanmasının çok muhtemel" olduğunu kaydeden Mark Milley, "İzleyeceğiz." dedi.