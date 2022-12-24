Mark Rutte: Türkiye'nin tahıl anlaşmasıyla ilgili çabaları takdire şayan

Hollanda Başbakanı, Ankara'nın diplomatik girişimlerinin küresel gıda güvenliği için önemli olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, tahıl anlaşması ve NATO kapsamındaki iş birliği değerlendirildi.

Erdoğan-Rutte görüşmesi

Başbakan Rutte, telefon diplomasisinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Rutte, Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabaların takdire şayan olduğunu söylerken, şunları aktardı:

Hollanda Başbakanı: Türkiye'nin çabaları takdire şayan

"Erdoğan ile konuştum. Ukrayna'da tırmanan savaşta yoğun temas olması güzel. Türkiye'nin tahıl anlaşmasını uzatmak için gösterdiği çabalar takdire şayan, küresel gıda güvenliği için çok önemli."

AA'nın haberine göre, Rutte ayrıca, "Ayrıca NATO içindeki iş birliği ve bölgedeki gelişmeler hakkında da konuştuk." dedi.