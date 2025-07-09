Market Raflarında Alarm! Bu Krakerler Geri Çağrıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde üretilen popüler atıştırmalık markası RITZ'in bazı ürünleri, alerjen uyarısı nedeniyle gönüllü olarak geri çağrılıyor.

Üretici firma tarafından yapılan açıklamaya göre, ülke genelinde satışa sunulan dört farklı karton boyutundaki "RITZ Fıstık Ezmeli Kraker Sandviçleri", ambalajlama hatası sebebiyle ciddi bir sağlık riski taşıyor.

Sorun, fıstık ezmesi içeren ürünlerin yanlışlıkla "peynir çeşidi" etiketiyle paketlenmiş olmasından kaynaklanıyor.

Bu durum, özellikle yer fıstığına alerjisi olan kişiler için hayati tehlike oluşturuyor. Ürünü tüketen alerjik bireylerde şiddetli ve yaşamı tehdit edebilecek reaksiyonlar meydana gelebileceği uyarısı yapıldı.

TÜKETİCİLERE UYARI GELDİ

Yetkililer, tüketicilerin ellerindeki ürün ambalajlarını dikkatlice kontrol etmeleri ve belirtilen karton boyutlarında yer alan şüpheli paketleri kesinlikle tüketmemeleri gerektiğini vurguluyor. Yanlış etiketli ürünlerin derhal imha edilmesi çağrısında bulunuluyor.