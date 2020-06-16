Meghan Markle, Grenfell Kulesi’nde ölenleri andı

Hubb Cemaat Mutfağı’da çalışan Müslüman kadınları unutmayan Markle, "Sizleri çok özledim. Yangının sarılmasında payınız büyük. Sizlere teşekkür ediyorum. Her zaman yanınızdayım." dedi.

2017 yılında İngiltere'nin başkenti Londra'da 27 katlı Grenfell binasında başlayan ve hızla tüm binayı saran yangında 72 kişi hayatını kaybetmişti. Yangında, Lübnanlı Choukair ailesinin de üç kuşağı kurtarılamamıştı.

Feci yangının yıl dönümünde Megan Markle, Müslüman kadınlar için bir mesaj yayınladı.

MÜSLÜMAN KADINLARI UNUTMADI

İngiliz kraliyet ailesinden ayrılıkları olay olan Prens Harry'in eşi ünlü oyuncu Markle, yaptığı paylaşımda yangında evsiz kalan mağdurlar için yemek pişiren ve Hubb Cemaat Mutfağı’da çalışan Müslüman kadınları unutmadı.

"SİZİNLE GURUR DUYUYORUM"

Markle, “Sizinle gurur duyuyorum, Harry’de gurur duyuyor. Geriye dönüp baktığınızda son üç yılda ne kadar başarılı olduğunuzu görebilirsiniz, etrafınıza nasıl örnek olduğunuzu görebilirsiniz. Eşim ve ben sizlerin yanınızdayız. Sizleri çok özledim. Yeniden görüşmek dileğiyle.” ifadelerini kullandı.