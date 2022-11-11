Mehmet Öz'ü mağlup eden ABD'li senatör John Fetterman'dan Ayasofya çıkışı

Mehmet Öz'ü mağlup eden ABD'li senatör John Fetterman'dan Ayasofya çıkışı

ABD'deki Yunan ve Ermeni lobisinin desteğini alan John Fetterman'ın Ayasofya Camii'nin yeniden müzeye dönüştürülmesi çağrısı yaptığı ortaya çıktı.

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin Pensilvanya Senatör adayı Dr. Mehmet Öz, geçtiğimiz günlerde yapılan ara seçimlerde istediği sonucu alamamış, demokratların adayı John Fetterman'a karşı seçimi kaybetmişti.

Demokrat Partili John Fetterman’ın seçimi kazanmasının ardından ortaya çıkan Türkiye ve Ayasofya’yla ilgili açıklamaları gündem oldu.

"Ayasofya yeniden müzeye dönüştürülmeli"

Seçimlerin ardından yayınlanan Fetterman'ın geçen ay ABD'deki bir Yunan lobi grubuna yaptığı açıklamada, Demokrat senatörün Türkiye'nin Yunan Ortodoks Kilisesi'ne yaklaşımını eleştirdiği ve Ayasofya Camii'nin yeniden müzeye dönüştürülmesini istediği belirtildi.

"Türkiye'de dini azınlıkların özgürlükleri risk altında"

Fetterman, Türkiye'de dini azınlıkların özgürlüklerinin risk altında olduğunu da savundu.

Türkiye'nin Fener Rum Patriği Bartholomeos'a kısıtlamalar koyduğunu öne süren yeni Senatör, “Başkan Biden ve Dışişleri Bakanı Blinken'ın bölgedeki dini azınlıkların özgürlüğünü destekleme hedefine güçlü destek veriyorum” ifadelerini kullandı.