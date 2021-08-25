Euro
9.8783
-0.15%
Dolar
8.3957
-0.02%
Altın
484.1
-0.55%
Borsa
1.464
-0.11%
Bitcoin
403.894
-3.61%
EXEN Coin
26.56
-6.14%
29ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 29 C
    Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti

    Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti

    Pandemi döneminde solunum cihazı geliştirmeye başlayan ödüllü ekip, kendilerine yardım sözü veren Meksika tarafından kabul edildi.
    • REUTERS
    • 25.08.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 25.08.2021 - 11:49
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Afganistan'da Taliban'ın ardından ülkeden ayrılan Afganların sayısı her geçen gün artıyor.

    Ülkelerini terk ederek salı akşamı Meksika'ya ulaşan Afgan robotik ekibi, bunlardan biri oldu.

    HAVALİMANINDA KARŞILANDILAR

    Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'nda ekibi karşılayan Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Martha Delgado, "Size en sıcak şekilde hoşgeldin diyoruz." ifadesini kullandı.

    AFGAN ROBOTİK EKİBİN BAŞARISI

    Geliştirdikleri robotları sayesinde uluslararası ödülün sahibi olan ekip, diğer taraftan koronavirüs salgını sırasında geçen mart ayında açık kaynaklı, düşük maliyetli solunum cihazı üzerinde çalışmaya başladı.

    Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti ViDEO

    YARDIM SÖZÜ ALDILAR

    Meksika hükümeti, Afgan ekibe yardım sözü verdi. Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, başta kadın ve kız çocukları olmak üzere Afgan vatandaşlarının ilk mülteci başvurularının işlenmesine başladıklarını söyledi.

    Öte yandan, robotik ekibin diğer üyeleri geçtiğimiz günlerde Katar'a indi.

    Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti #1

    Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti #2

    Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti #3

    Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti #4

    Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti #5

    Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti #6

    Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti #7

    Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti #8

    Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti #9

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir