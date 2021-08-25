Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti

Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti

Pandemi döneminde solunum cihazı geliştirmeye başlayan ödüllü ekip, kendilerine yardım sözü veren Meksika tarafından kabul edildi.

Afganistan'da Taliban'ın ardından ülkeden ayrılan Afganların sayısı her geçen gün artıyor.

Ülkelerini terk ederek salı akşamı Meksika'ya ulaşan Afgan robotik ekibi, bunlardan biri oldu.

HAVALİMANINDA KARŞILANDILAR

Benito Juarez Uluslararası Havalimanı'nda ekibi karşılayan Meksika Dışişleri Bakan Yardımcısı Martha Delgado, "Size en sıcak şekilde hoşgeldin diyoruz." ifadesini kullandı.

AFGAN ROBOTİK EKİBİN BAŞARISI

Geliştirdikleri robotları sayesinde uluslararası ödülün sahibi olan ekip, diğer taraftan koronavirüs salgını sırasında geçen mart ayında açık kaynaklı, düşük maliyetli solunum cihazı üzerinde çalışmaya başladı.

Meksika, Afgan robotik ekibi üyelerini mülteci olarak kabul etti ViDEO

YARDIM SÖZÜ ALDILAR

Meksika hükümeti, Afgan ekibe yardım sözü verdi. Dışişleri Bakanı Marcelo Ebrard, başta kadın ve kız çocukları olmak üzere Afgan vatandaşlarının ilk mülteci başvurularının işlenmesine başladıklarını söyledi.

Öte yandan, robotik ekibin diğer üyeleri geçtiğimiz günlerde Katar'a indi.