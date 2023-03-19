Meksika’da 14 yaşındaki kız çocuğu, sınıf arkadaşını öldürdü Sınıf arkadaşını döverek kafa travması sonucu ölümüne sebep olan 14 yaşındaki kız çocuğu ve annesi, ABD’ye kaçmak üzereyken yakalandı.

Meksika eyaletinin Teotihuacan şehrindeki bir lisede okuyan Azahara Aylin Martinez adlı 14 yaşındaki kız çocuğu, aynı sınıfta eğitim gören Norma Lizbeth ile kavgaya tutuştu.

Kavga sırasında Azahara, sınıf arkadaşının kafasına taşla vurdu.

2 gün dayanabildi

Fenalaşan Norma ise bilincini kaybedince yakınları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Küçük kız, 2 gün sonra öldü.

Hastanedeki doktorlar, Norma’nın kafa travması geçirdiğini açıkladı.

ABD'ye kaçacaklardı

Şikayet üzerine polis, Azahara ve ailesinin peşine düştü.

Saldırgan kız çocuğu ve annesi Magaly Martinez, Texas sınırındaki Reynosa şehrinde ABD’ye kaçmaya çalışırken yakalandı.

Meksika Eyaleti Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, haklarında tutuklama kararı çıkarılan zanlı ile annesinin gözaltına alındığı, olayla ilgili ifade vermek için hakim karşısına çıkarılacakları bildirildi.

Ten renginden dolayı zorbalığa maruz kaldı

Öte yandan Norma Lizbeth adlı genç kızın sınıf arkadaşları, kendisinin bir süredir ten renginden dolayı bazı öğrenciler tarafından zorbalığa maruz kaldığını söyledi.

Yaşanan üzücü olayda etkisiz kaldığı belirlenen lise müdürünün ise görevden alındığı belirtildi.