Meksika'da 730 kişi daha koronadan öldü

Ülkede son 24 saatte koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 18 bin 310 oldu.

Meksika'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Ülkede son 24 saatte salgın kaynaklı 730 ölüm yaşandı.

Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, toplam can kaybı 18 bin 310'a yükseldi.

VAKA SAYISI 154 BİN 863

Meksika'da, koronavirüs vaka sayısı da 4 bin 599 artışla 154 bin 863'e çıktı. Virüse yakalandıktan sonra iyileşenlerin sayısı 116 bin 178 olarak kaydedildi.

Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

İlk vakanın 28 Şubat'ta saptandığı Meksika'da 19 Mart'ta da ilk kez bir kişi virüs nedeniyle yaşamını yitirmişti.