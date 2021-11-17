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    Meksika'da başıboş dolaşan kaplanı görenler hayrete düştü

    Tapalpa kentinde yol kenarında dolaşan kaplanı gören insanlar, o anları videoya alarak sosyal medya hesaplarından, uyarı amaçlı paylaştı.
    • İHA
    • 17.11.2021 - 03:20
    • Güncelleme : 17.11.2021 - 03:33
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    Meksika'da başıboş dolaşan kaplanı görenler hayrete düştü

    Meksika’nın Tapalpa kentinde cadde kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı, çevredekilere ilginç anlar yaşattı.

    KAPLANI GÖRENLER TELEFONLARINA SARILDI

    Kaplanı görüp endişeye kapılan bazı sürücüler, diğer insanları uyarmak için video kaydı alarak, sosyal medyadan paylaştı.

    Yetkililer tarafından henüz bir açıklama gelmezken, kaplanın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

    Meksika'da başıboş dolaşan kaplanı görenler hayrete düştü VİDEO

    Meksika da başıboş dolaşan kaplanı görenler hayrete düştü #1

    RESMİ MAKAMLARIN İZNİYLE EVCİL OLARAK BESLENEBİLİYOR

    Adını Hindistan’daki Bengal bölgesinden alan Bengal kaplanı, Meksika'da resmi makamlardan gerekli izinler alınarak evcil hayvan olarak beslenebiliyor.

    Bengal kaplanları Hindistan ve Bangladeş başta olmak üzere en çok Myanmar, Nepal, Bhutan'da görülüyor.

    Meksika da başıboş dolaşan kaplanı görenler hayrete düştü #2

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