Tapalpa kentinde yol kenarında dolaşan kaplanı gören insanlar, o anları videoya alarak sosyal medya hesaplarından, uyarı amaçlı paylaştı.

Meksika’nın Tapalpa kentinde cadde kenarında başıboş gezen Bengal kaplanı, çevredekilere ilginç anlar yaşattı.

KAPLANI GÖRENLER TELEFONLARINA SARILDI

Kaplanı görüp endişeye kapılan bazı sürücüler, diğer insanları uyarmak için video kaydı alarak, sosyal medyadan paylaştı.

Yetkililer tarafından henüz bir açıklama gelmezken, kaplanın yakalanıp yakalanmadığı bilinmiyor.

Meksika'da başıboş dolaşan kaplanı görenler hayrete düştü VİDEO

RESMİ MAKAMLARIN İZNİYLE EVCİL OLARAK BESLENEBİLİYOR

Adını Hindistan’daki Bengal bölgesinden alan Bengal kaplanı, Meksika'da resmi makamlardan gerekli izinler alınarak evcil hayvan olarak beslenebiliyor.

Bengal kaplanları Hindistan ve Bangladeş başta olmak üzere en çok Myanmar, Nepal, Bhutan'da görülüyor.