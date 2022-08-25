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    Meksika'da cenaze töreninde yaşadığı anlaşılan bebek hastaneye kaldırıldı

    Hayatını kaybeden 3 yaşındaki bebeğin, cenaze sırasında göz kırptığı fark edildi. Tedavi altına alınan bebeğin durumu tekrar ağırlaşınca bu kez kesin olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2022 - 09:13
    • Güncelleme : 25.08.2022 - 09:15
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    Meksika'da cenaze töreninde yaşadığı anlaşılan bebek hastaneye kaldırıldı

    Meksika'daki cenaze sırasında film sahnesini aratmayan türden bir olay yaşandı.

    Bebekliğinden beri kusma ve ateş şikayetleri bulunan aynı zamanda da yürüme kabiliyetini kaybeden Camila Roxana isimli 3 yaşındaki kızın durumu ağırlaştı.

    Hastanede yaşamını yitirdi

    Hastaneye kaldırılan minik kız, tedavi altına alındı. Doktorlar, müdahalelerinin ardından Camilla'nın hayatını kaybettiğini söyleyerek ölüm raporunu yazdı.

    Acıyla yıkılan aile, kızlarının cenaze törenini düzenledi.

    Cenaze sırasında ise akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı.

    Meksika da cenaze töreninde yaşadığı anlaşılan bebek hastaneye kaldırıldı #1

    Gömülmek üzereyken göz kırptığı fark edildi

    Gözyaşı döken babaanne, tabutun açık kısmından torununun göz kırptığını fark etti.

    Babaannenin uyarısı ile tabut açılırken, minik Camilla'nın nabzının attığı hissedildi.

    Büyük şaşkınlık içerisinde hastaneye kaldırılan Camilla için tedavi süreci yeniden başladı.

    Tedavi görürken kesin olarak öldü

    Ancak durumu tekrar ağırlaşan minik kız, bu sefer net olarak yaşamını yitirdi.

    Polis ekiplerinin ise ülke çapında büyük ses getiren olayla ilgili soruşturma başlattığı belirtiliyor.


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