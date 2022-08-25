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Meksika'da cenaze töreninde yaşadığı anlaşılan bebek hastaneye kaldırıldı

Meksika'da cenaze töreninde yaşadığı anlaşılan bebek hastaneye kaldırıldı

Hayatını kaybeden 3 yaşındaki bebeğin, cenaze sırasında göz kırptığı fark edildi. Tedavi altına alınan bebeğin durumu tekrar ağırlaşınca bu kez kesin olarak yaşamını yitirdiği belirlendi.