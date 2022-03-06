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    Meksika'da çıkan orman yangınında 22 ev kül oldu

    Meksika'nın Baja California Sur eyaletinde çıkan orman yangınında 22 ev alevler arasında kaldı.
    • İHA
    • 06.03.2022 - 00:20
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    Meksika'da çıkan orman yangınında 22 ev kül oldu

    Meksika’nın Baja California Sur eyaletindeki Santiago kasabasında palmiye ağaçlarından oluşan bir korulukta yangın çıktı.

    6 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN YOK OLDU

    Yangın, şiddetli rüzgar ve kuru hava koşulları nedeniyle kısa sürede büyüdü. Toplamda 6 hektar ormanlık alanı yok eden yangına müdahale etmek için itfaiye ekiplerinin yanı sıra Meksika ordusu ve Ulusal Muhafızlardan oluşan 100 kişilik bir ekip görev aldı.

    22 EV KÜL OLDU

    Santiago kasabası yerel yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangında 22 evin alevler arasında kalarak tamamen yandığı ve bölge halkının güvenlik amacıyla erkenden tahliye edilmesiyle olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

    Meksika’da çıkan orman yangınında 22 ev kül oldu VİDEO

    Baja California Sur eyaleti valisi Victor Castro Cosio sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, yangının söndürülmesi için gereken her şeyin yapıldığını ve Santiago kasabası halkının da yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği açıklandı.

    Meksika da çıkan orman yangınında 22 ev kül oldu #1

    Meksika da çıkan orman yangınında 22 ev kül oldu #2


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