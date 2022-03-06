Meksika'nın Baja California Sur eyaletinde çıkan orman yangınında 22 ev alevler arasında kaldı.

Meksika’nın Baja California Sur eyaletindeki Santiago kasabasında palmiye ağaçlarından oluşan bir korulukta yangın çıktı.

6 HEKTARLIK ORMANLIK ALAN YOK OLDU

Yangın, şiddetli rüzgar ve kuru hava koşulları nedeniyle kısa sürede büyüdü. Toplamda 6 hektar ormanlık alanı yok eden yangına müdahale etmek için itfaiye ekiplerinin yanı sıra Meksika ordusu ve Ulusal Muhafızlardan oluşan 100 kişilik bir ekip görev aldı.

22 EV KÜL OLDU

Santiago kasabası yerel yetkilileri tarafından yapılan açıklamada, çıkan yangında 22 evin alevler arasında kalarak tamamen yandığı ve bölge halkının güvenlik amacıyla erkenden tahliye edilmesiyle olayda can kaybı yaşanmadığı bildirildi.

Meksika’da çıkan orman yangınında 22 ev kül oldu VİDEO

Baja California Sur eyaleti valisi Victor Castro Cosio sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, yangının söndürülmesi için gereken her şeyin yapıldığını ve Santiago kasabası halkının da yangın söndürme çalışmalarına destek verdiği açıklandı.