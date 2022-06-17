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    Meksika'da feci kaza: 9 ölü, 28 yaralı

    Meksika'da yağıştan kayganlaşan yol sebebiyle kaza yapan otobüste bulunan 9 kişi hayatını kaybetti. Olayda 28 kişi ise yaralandı.
    • 17.06.2022 - 23:04
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    Meksika'da feci kaza: 9 ölü, 28 yaralı

    Meksika’nın Chiapas eyaletindeki Tila şehri yakınlarında bir yolcu otobüsünün devrilmesiyle adeta can pazarı yaşandı.

    9 kişi öldü, 28 kişi yaralandı

    Kaza sonrası olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Chiapas eyaleti sivil savunma yetkilileri otobüste bulunan 28 yolcunun yaralandığını, 9 kişinin ise hayatını kaybettiğini belirtirken, yaralıların çevredeki vatandaşların da yardımıyla kurtarılarak Tila Şehir Hastanesine kaldırıldıklarını bildirdi.

    Meksika'da feci kaza: 9 ölü, 28 yaralı - Video

    Olay yerine çok sayıda ekip sevkedildi

    Yaralılardan 3’ünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yetkililer, yaralıların hastaneye ulaştırılması için bölgeye Kızılhaç ve diğer kurumlardan 13 ambulansın yanı sıra 2 helikopterin gönderildiğini duyurdu.

    Meksika da feci kaza: 9 ölü, 28 yaralı #1

    Kaza kayganlaşan yoldan kaynaklandı

    İHA'nın haberine göre, kazanın yağış nedeniyle yolun kayganlaşması sonucu sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi ile meydana geldiği bildirildi. Chiapas Eyaleti Başsavcılığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.

    Meksika da feci kaza: 9 ölü, 28 yaralı #2

    Meksika da feci kaza: 9 ölü, 28 yaralı #3


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