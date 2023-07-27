Meksika'da göktaşı görüldü: Gece gündüze döndü Meksika’nın batısında atmosfere giren göktaşı geceyi gündüze çevirdi.

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İHA

Meksika'da atmosfere giren göktaşı Michoacan, Colima ve Jalisco eyaletlerinde geceyi gündüze çevirdi.

Geceyi gündüze çevirdi

Çıplak gözle görülen göktaşı, halk arasında paniğe neden oldu. Göktaşının geçtiği sıralarda ise gece bir kaç saniyeliğine gündüze döndü.



Michoacan Eyalet Valisi Alfredo Ramirez Bedolla yaptığı açıklamada, Colima Üniversitesinden bilim adamlarının gökyüzünde görülen uçan parlak cismin bir göktaşı olduğunu tespit ettiklerini belirtti.

Göktaşı, vatandaşlar tarafından kaydedildi

Göktaşının atmosfere girmesinin ardından alev topuna döndüğü anlar ise çevredeki vatandaşlar tarafından anbean kayıt altına alındı.