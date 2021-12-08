Meksika’da kaçak havai fişek atölyesinde patlama: 6 ölü, 18 yaralı

Kaçak olarak faaliyet gösteren havai fişek atölyesinde meydana gelen patlama, 2’si çocuk 6 kişinin ölmesine, 18 kişinin de yaralanmasına neden oldu.

Meksika’nın Puebla kentinde, kaçak olarak faaliyet gösteren bir havai fişek atölyesinde patlama meydana geldi.

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yerel yetkililerden yapılan açıklamalara göre 2'si çocuk olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti ve 18 kişi yaralandı.

Atölyenin gerekli yasal izinleri almadan, kaçak olarak çalıştırıldığı tespit edildi.

20 EVDE HASAR MEYDANA GELDİ

Puebla Eyalet Valisi Luis Miguel Barbosa, patlamanın yakınlardaki yaklaşık 20 evde de hasara yol açtığını, tüm yasa dışı havai fişek üretim atölyelerinin tespit edilmesi için talimat verdiğini ifade etti.

1 KİŞİ ÖLMÜŞ 6 KİŞİ DE YARALANMIŞTI

Puebla'da, geçtiğimiz pazar günü yine kaçak olarak faaliyet gösteren bir havai fişek atölyesinde patlama meydana gelmiş, 1 kişinin ölümü, 6 kişinin de yaralanmasıyla sonuçlanmıştı.

Meksika'da, üretimin artırıldığı Noel ve yeni yıl tatili döneminde sık sık bu tür kazalar yaşanıyor.