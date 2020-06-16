Meksika'da korona kaynaklı 439 ölüm

Ülkede, korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 17 bin 580'e ulaştı.

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

Verilere göre ülkede, salgın nedeniyle son 24 saatte 439 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 17 bin 580 oldu.

VAKA SAYISI 150 BİNİ GEÇTİ

Ülkedeki vaka sayısı da 3 bin 427 artışla 150 bin 264'e çıktı. Meksika'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.