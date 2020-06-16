Dolar
6.8258
-0.0585%
Euro
7.7398
0.1436%
Altın
1723.62
-0.1014%
Borsa
109555.95
0%
G. Altın
378.989
0.136%
Bitcoin
65102.66
0.195%
22ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 22 C

    Meksika'da korona kaynaklı 439 ölüm

    Ülkede, korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin toplam sayısı 17 bin 580'e ulaştı.
    • AA
    • 16.06.2020 - 08:51
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Meksika'da korona kaynaklı 439 ölüm

    Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini paylaştı.

    Verilere göre ülkede, salgın nedeniyle son 24 saatte 439 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 17 bin 580 oldu.

    VAKA SAYISI 150 BİNİ GEÇTİ

    Ülkedeki vaka sayısı da 3 bin 427 artışla 150 bin 264'e çıktı. Meksika'da virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin günlük sayısı ilk kez 27 Mayıs'ta 500'ü aşmıştı.

    Görüş Bildir