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    Meksika'da korona kaynaklı 801 ölüm

    Ülkede salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bin 99'a yükseldi.
    • DHA
    • 16.12.2020 - 09:20
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    Meksika'da korona kaynaklı 801 ölüm

    Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini açıkladı.

    Verilere göre salgın nedeniyle son 24 saatte 801 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 115 bin 99’a ulaştı.

    BİR GÜNDE 11 BİN 228 VAKA

    Son 24 saatte 11 bin 228 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 267 bin 202’ye yükseldi.

    Meksika da korona kaynaklı 801 ölüm #1

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