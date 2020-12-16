Meksika'da korona kaynaklı 801 ölüm

Ülkede salgın sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 115 bin 99'a yükseldi.

Meksika Sağlık Bakanlığı, ülkedeki güncel koronavirüs verilerini açıkladı.

Verilere göre salgın nedeniyle son 24 saatte 801 kişi daha yaşamını yitirdi. Böylelikle toplam can kaybı 115 bin 99’a ulaştı.

BİR GÜNDE 11 BİN 228 VAKA

Son 24 saatte 11 bin 228 kişide daha koronavirüs tespit edilirken, toplam vaka sayısı 1 milyon 267 bin 202’ye yükseldi.