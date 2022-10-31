Meksika'daki bir lunaparkta uçan sandalye adlı eğlence aracının mekanik arıza sonucu bir anda yere çakılmasıyla 25 kişi yaralandı.

Meksika’nın Guerrero eyaletinde yer alan Teloloapan şehrinde fuar nedeniyle kurulan lunaparkta korkunç bir kaza meydana gelen olayda, uçan sandalye olarak bilinen eğlence aracında arıza oluştu.

25 kişi yaralandı

Uçan sandalyenin mekanik arıza sonucu bir anda yere çakılmasıyla 25 kişi yaralandı.

Kazanın ardından çevredekiler eğlence aracında bulunanların yardımına koşarken, yaralılardan çoğunun sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Meksika'da lunaparktaki uçan sandalye yere düştü VİDEO

Soruşturma başlatıldı

Guerrero Sivil Savunma Bakanı Roberto Arroyo Matus yaptığı açıklamada, yaşanan arızanın nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını ifade etti.