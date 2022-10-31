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    Meksika'da lunaparktaki uçan sandalye yere düştü

    Meksika'daki bir lunaparkta uçan sandalye adlı eğlence aracının mekanik arıza sonucu bir anda yere çakılmasıyla 25 kişi yaralandı.
    • 31.10.2022 - 00:16
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 00:29
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    Meksika'da lunaparktaki uçan sandalye yere düştü

    Meksika’nın Guerrero eyaletinde yer alan Teloloapan şehrinde fuar nedeniyle kurulan lunaparkta korkunç bir kaza meydana gelen olayda, uçan sandalye olarak bilinen eğlence aracında arıza oluştu.

    25 kişi yaralandı

    Uçan sandalyenin mekanik arıza sonucu bir anda yere çakılmasıyla 25 kişi yaralandı.

    Kazanın ardından çevredekiler eğlence aracında bulunanların yardımına koşarken, yaralılardan çoğunun sağlık durumunun ağır olduğu ifade edildi.

    Meksika'da lunaparktaki uçan sandalye yere düştü VİDEO

    Soruşturma başlatıldı

    Guerrero Sivil Savunma Bakanı Roberto Arroyo Matus yaptığı açıklamada, yaşanan arızanın nedeninin belirlenmesi ve sorumluların tespit edilmesi için soruşturma başlatıldığını ifade etti.

    Meksika da lunaparktaki uçan sandalye yere düştü #1

    Meksika da lunaparktaki uçan sandalye yere düştü #2

    Meksika da lunaparktaki uçan sandalye yere düştü #3


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