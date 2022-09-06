Meksika’da organ bağışı, 80 kişinin umudu oldu

Bağış yapan bir hastanın organları, beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından başarılı bir operasyon ile alındı. Hastanın organları, 80 kişiye umut oldu.

Meksika’nın San Luis Potosi eyaletinde, 31 yaşında ismi açıklanmayan bir kişinin yaptığı organ bağışı, 80 kişinin umudu oldu.

Beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından bağış yapan hastanın 50 Numaralı Bölge Genel Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyonla organları alındı.

Söz konusu organların ihtiyaç sahibi hastalara nakledileceği açıklandı.

Alkışlarla uğurlandı

İHA’nın haberine göre; operasyonun ardından organ bağışçısı kişinin bedeni hastaneden çıkarılırken, koridorda sıralanan sağlık çalışanları tarafından alkışlarla son yolculuğuna uğurlandı.

Organ bağışçısının ailesi ise çocuklarının organlarının tamamını ihtiyacı olanlara bağışlamak istediğini her fırsatta dile getirdiğini ifade etti.

Alınan organlar

Bölge Genel Hastanesi yetkilileri, yapılan operasyon sonucunda bağışçıdan pankreas, kalp, karaciğer, kornea, deri, böbrek ve kas dokularının kurtarıldığını ve bu dokuların organ bağışı için bekleyen 80 kişiye umut olacağı ifade edildi.

Meksika'da organ bağışı ile 80 kişiye umut oldu, alkışlarla uğurlandı ViDEO