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    Meksika'da sarhoş bir sürücü, seyyar satıcıya çarptı

    Meksika'da sarhoş bir sürücü, yol kenarında ilerleyen seyyar satıcıyı ezerek, olay yerinden kaçtı. Seyyar satıcı ise hayatını kaybetti.
    • 25.12.2022 - 21:35
    • Güncelleme : 25.12.2022 - 21:53
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    Meksika'da sarhoş bir sürücü, seyyar satıcıya çarptı

    Meksika’nın Cuautitlan Izcalli şehrinde dün sarhoş bir sürücü yol kenarında tezgahını iten seyyar satıcıya çarptı.

    Kazada seyyar satıcı hayatını kaybederken, sarhoş sürücü kazanın ardından yoluna devam etti.

    Yakalanan sürücü cinayetle suçlanıyor

    Cuautitlan Izcalli polisi tarafından yapılan açıklamada, kısa süren bir kovalamacanın ardından Ken Omar Flores isimli sarhoş sürücünün yakalandığı aktarıldı. İHA'nın haberine göre, Flores’in cinayetle suçlandığı belirtildi.

    Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.

    Meksika'da sarhoş bir sürücü, seyyar satıcıya çarptı VİDEO

    Meksika da sarhoş bir sürücü, seyyar satıcıya çarptı #1

    Meksika da sarhoş bir sürücü, seyyar satıcıya çarptı #2


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