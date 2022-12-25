Meksika'da sarhoş bir sürücü, yol kenarında ilerleyen seyyar satıcıyı ezerek, olay yerinden kaçtı. Seyyar satıcı ise hayatını kaybetti.

Meksika’nın Cuautitlan Izcalli şehrinde dün sarhoş bir sürücü yol kenarında tezgahını iten seyyar satıcıya çarptı.

Kazada seyyar satıcı hayatını kaybederken, sarhoş sürücü kazanın ardından yoluna devam etti.

Yakalanan sürücü cinayetle suçlanıyor

Cuautitlan Izcalli polisi tarafından yapılan açıklamada, kısa süren bir kovalamacanın ardından Ken Omar Flores isimli sarhoş sürücünün yakalandığı aktarıldı. İHA'nın haberine göre, Flores’in cinayetle suçlandığı belirtildi.

Öte yandan kaza anı, çevrede bulunan kameralar tarafından anbean kayıt altına alındı.

Meksika'da sarhoş bir sürücü, seyyar satıcıya çarptı VİDEO