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    Meksika’da silahlı saldırıların gölgesinde seçim: Kabinlere kesik insan başı fırlatıldı

    Devam eden şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşen seçimlerde silahlı saldırganlar, birçok seçim merkezini bastı. Seçim kabinlerine kesik insan başları fırlatıldı.
    • İHA
    • 07.06.2021 - 16:44
    • Güncelleme : 07.06.2021 - 18:01
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    Meksika’da silahlı saldırıların gölgesinde seçim: Kabinlere kesik insan başı fırlatıldı

    Meksika’da halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerini, 15 eyalet valisini, yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için dün sandık başına gitti.

    Ülkede devam eden şiddet olayları, seçim gününde de sürdü.

    İlk olay Chiapas eyaletinde meydana geldi.

    Seçim için malzeme taşıyan bir kamyonete, gece yarısı Arellano Buenavista kasabası civarında silahlı kişiler tarafından pusu kuruldu.

    Saldırı sonucu kamyonetteki 5 kişi öldürüldü.

    3 SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

    Puebla eyaleti Tlachichuca kentinde ise üç ayrı silahlı saldırı gerçekleştirildi.

    Yaşanan olayda can kaybı olmadı.

    Saldırıların ilkinde, yerel saatle 08.20 civarında siyah bir minibüsten seçim merkezine ateş açıldı.

    Oy kullanmak için bekleyen seçmenler korku ve panik içinde kaçışmaya başladı.

    Meksika’da silahlı saldırıların gölgesinde seçim: Kabinlere kesik insan başı fırlatıldı #1

    SEÇİM MERKEZİNE ATEŞ AÇILDI

    Aynı şahıslar, saat 09.00 civarında 20 Kasım Parkı yakınındaki seçim merkezine ateş açtı.

    Baja California eyaletinin Tijuana şehrinde de peş peşe iki ayrı saldırı gerçekleştirildi.

    Meksika’da silahlı saldırıların gölgesinde seçim: Kabinlere kesik insan başı fırlatıldı #2

    KESİK İNSAN KAFASI FIRLATILDI

    Seçim merkezlerine kesik insan kafası fırlatıldı.

    Sabah saat 09.00 civarında Hacienda de las Palmeras Caddesi üzerindeki 1440 numaralı seçim sandığına yaklaşan bir adam, kabine insan kafası atıp kaçtı.

    Görgü tanıkları, yaya olarak olay yerinden uzaklaşan zanlının yakalanamadığını ifade etti.

    Meksika’da silahlı saldırıların gölgesinde seçim: Kabinlere kesik insan başı fırlatıldı #3

    CESET KALINTILARI ATILDI

    Yaklaşık 40 dakika sonra da şehrin başka bir kesiminde, içinde ceset kalıntıları bulunan iki adet torba başka bir seçim merkezi yakınına atıldı.

    Öğleden sonra yine aynı şehrin Mariano Matamoros Mahallesi’ndeki seçim merkezine kesik insan kafası atıldı.

    YEREL OFİSE SALDIRILDI

    Baja California eyaletinin Mexicali şehrinde ise bir grup silahlı saldırgan, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un partisi Ulusal Yenilenme Hareketinin (Morena) yerel ofisine ateş açtı.

    Meksika’da silahlı saldırıların gölgesinde seçim: Kabinlere kesik insan başı fırlatıldı #4

    SANDIĞA EL KONULDU

    San Luis Potosi şehrinde ise 808 numaralı sandığa gelen silahlı bir grup, ateş açtıktan sonra sandığa el koydu.

    Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, grup olay yerinden uzaklaştı.

    Bölge savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Meksika’da silahlı saldırıların gölgesinde seçim: Kabinlere kesik insan başı fırlatıldı VİDEO

    OY PUSULALARI ÇALINDI

    Oaxaca şehrinin Progreso de Lagunas semtindeki bir ilköğretim okulunda kurulan seçim merkezine gelen silahlı bir grup, seçmenleri tehdit etti.

    Grup ardından oy pusulalarını çaldı.

    Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgede seçim askıya alındı.

    BOMBALI SALDIRI YAPILDI

    Naucalpan şehrinde ise 2895 nolu seçim merkezine bombalı saldırı yapıldı.

    Patlamanın etkisiyle seçim merkezindeki malzemeler ve mobilyalar etrafa saçıldı.

    Meksika’da silahlı saldırıların gölgesinde seçim: Kabinlere kesik insan başı fırlatıldı #5

    BİRÇOK POLİTİKACI ÖLDÜRÜLDÜ

    Eylül ayında başlayan kampanya döneminden bugüne kadar 800’e yakın şiddet olayı kayıtlara geçti.

    Yaklaşık 200 silahlı saldırı ile en az 90 politikacı öldürüldü.

    Birçok politikacı kaçırıldı veya tehdit edildi.

    Ülkede seçim merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.

    Meksika’da silahlı saldırıların gölgesinde seçim: Kabinlere kesik insan başı fırlatıldı #6

    Meksika’da silahlı saldırıların gölgesinde seçim: Kabinlere kesik insan başı fırlatıldı #7

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