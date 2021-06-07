Meksika’da silahlı saldırıların gölgesinde seçim: Kabinlere kesik insan başı fırlatıldı

Devam eden şiddet olaylarının gölgesinde gerçekleşen seçimlerde silahlı saldırganlar, birçok seçim merkezini bastı. Seçim kabinlerine kesik insan başları fırlatıldı.

Meksika’da halk, 500 sandalyeli Temsilciler Meclisi üyelerini, 15 eyalet valisini, yerel ve bölgesel 20 bin 417 yöneticiyi seçmek için dün sandık başına gitti.

Ülkede devam eden şiddet olayları, seçim gününde de sürdü.

İlk olay Chiapas eyaletinde meydana geldi.

Seçim için malzeme taşıyan bir kamyonete, gece yarısı Arellano Buenavista kasabası civarında silahlı kişiler tarafından pusu kuruldu.

Saldırı sonucu kamyonetteki 5 kişi öldürüldü.

3 SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Puebla eyaleti Tlachichuca kentinde ise üç ayrı silahlı saldırı gerçekleştirildi.

Yaşanan olayda can kaybı olmadı.

Saldırıların ilkinde, yerel saatle 08.20 civarında siyah bir minibüsten seçim merkezine ateş açıldı.

Oy kullanmak için bekleyen seçmenler korku ve panik içinde kaçışmaya başladı.

SEÇİM MERKEZİNE ATEŞ AÇILDI

Aynı şahıslar, saat 09.00 civarında 20 Kasım Parkı yakınındaki seçim merkezine ateş açtı.

Baja California eyaletinin Tijuana şehrinde de peş peşe iki ayrı saldırı gerçekleştirildi.

KESİK İNSAN KAFASI FIRLATILDI

Seçim merkezlerine kesik insan kafası fırlatıldı.

Sabah saat 09.00 civarında Hacienda de las Palmeras Caddesi üzerindeki 1440 numaralı seçim sandığına yaklaşan bir adam, kabine insan kafası atıp kaçtı.

Görgü tanıkları, yaya olarak olay yerinden uzaklaşan zanlının yakalanamadığını ifade etti.

CESET KALINTILARI ATILDI

Yaklaşık 40 dakika sonra da şehrin başka bir kesiminde, içinde ceset kalıntıları bulunan iki adet torba başka bir seçim merkezi yakınına atıldı.

Öğleden sonra yine aynı şehrin Mariano Matamoros Mahallesi’ndeki seçim merkezine kesik insan kafası atıldı.

YEREL OFİSE SALDIRILDI

Baja California eyaletinin Mexicali şehrinde ise bir grup silahlı saldırgan, Devlet Başkanı Andres Manuel Lopez Obrador’un partisi Ulusal Yenilenme Hareketinin (Morena) yerel ofisine ateş açtı.

SANDIĞA EL KONULDU

San Luis Potosi şehrinde ise 808 numaralı sandığa gelen silahlı bir grup, ateş açtıktan sonra sandığa el koydu.

Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, grup olay yerinden uzaklaştı.

Bölge savcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Meksika’da silahlı saldırıların gölgesinde seçim: Kabinlere kesik insan başı fırlatıldı VİDEO



OY PUSULALARI ÇALINDI

Oaxaca şehrinin Progreso de Lagunas semtindeki bir ilköğretim okulunda kurulan seçim merkezine gelen silahlı bir grup, seçmenleri tehdit etti.

Grup ardından oy pusulalarını çaldı.

Olayda can kaybı yaşanmazken, bölgede seçim askıya alındı.

BOMBALI SALDIRI YAPILDI

Naucalpan şehrinde ise 2895 nolu seçim merkezine bombalı saldırı yapıldı.

Patlamanın etkisiyle seçim merkezindeki malzemeler ve mobilyalar etrafa saçıldı.

BİRÇOK POLİTİKACI ÖLDÜRÜLDÜ

Eylül ayında başlayan kampanya döneminden bugüne kadar 800’e yakın şiddet olayı kayıtlara geçti.

Yaklaşık 200 silahlı saldırı ile en az 90 politikacı öldürüldü.

Birçok politikacı kaçırıldı veya tehdit edildi.

Ülkede seçim merkezlerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.