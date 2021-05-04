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- Meksika'da tren yolu çöktü: 13 ölü, 70 yaralı
Meksika'da tren yolu çöktü: 13 ölü, 70 yaralı
Yükseltilmiş demiryolunun bir kısmı çökünce, tren raydan çıktı. İlk belirlemelere göre feci kazada en az 13 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.
- DHA
- 04.05.2021 - 08:09
Meksika'nın başkenti Mecixo City'deki Olivos metro istasyonunda yükseltilmiş demiryolunun bir kısmının çökmesiyle tren raydan çıktı.
EN AZ 13 KİŞİ ÖLDÜ
Yerel basında çıkan haberler göre, yaşanan kazada ilk belirlemelere göre en az 13 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.
YOLCULARI TAHLİYE İŞLEMİ SÜRÜYOR
Köprünün çökmesinin ardından olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin yolcuları tahliye etme çabası sürüyor.