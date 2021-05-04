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Meksika'da tren yolu çöktü: 13 ölü, 70 yaralı

Meksika'da tren yolu çöktü: 13 ölü, 70 yaralı

Yükseltilmiş demiryolunun bir kısmı çökünce, tren raydan çıktı. İlk belirlemelere göre feci kazada en az 13 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.