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    Meksika'da tren yolu çöktü: 13 ölü, 70 yaralı

    Yükseltilmiş demiryolunun bir kısmı çökünce, tren raydan çıktı. İlk belirlemelere göre feci kazada en az 13 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.
    • DHA
    • 04.05.2021 - 08:09
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    Meksika'da tren yolu çöktü: 13 ölü, 70 yaralı

    Meksika'nın başkenti Mecixo City'deki Olivos metro istasyonunda yükseltilmiş demiryolunun bir kısmının çökmesiyle tren raydan çıktı.

    EN AZ 13 KİŞİ ÖLDÜ

    Yerel basında çıkan haberler göre, yaşanan kazada ilk belirlemelere göre en az 13 kişi öldü, 70 kişi yaralandı.

    YOLCULARI TAHLİYE İŞLEMİ SÜRÜYOR

    ​Köprünün çökmesinin ardından olay yerine gelen kurtarma ekiplerinin yolcuları tahliye etme çabası sürüyor.

    Meksika da tren yolu çöktü: 13 ölü, 70 yaralı #1

    Meksika da tren yolu çöktü: 13 ölü, 70 yaralı #2

    Meksika da tren yolu çöktü: 13 ölü, 70 yaralı #3

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