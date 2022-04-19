Meksika'daki kementle boğa yakalama etkinliği sırasında arenada bulunan genç kovboy boğanın boynuz darbeleri nedeniyle hayatını kaybetti.

Meksika’nın Yucatan eyaletinde yer alan Kanasin şehrinde her yıl olduğu gibi bu yıl da kementle boğa yakalama etkinliği düzenlendi.

Bir kovboya boğa saldırdı

Arenada bulunan 19 yaşındaki bir kovboy, boğanın boynuz darbeleri sonucu hayatını kaybetti.

Kement Turnuvası olarak adlandırılan etkinlik sırasında yaşanan olay seyircileri dehşete düşürürken, diğer kovboylar kızgın boğayı hemen arenadan uzaklaştırarak genç adamın yardımına koştu.

Hayatını kaybetti

İHA'nın haberine göre, göğsüne aldığı boynuz darbeleri sonucu hareketsiz kalan Jared Baas adlı genç kovboy, çevredekilerin yardımıyla hastaneye ulaştırılmak üzere ambulansa taşınırken, genç adamın aldığı darbeler sonucu dakikalar içinde hayatını kaybettiği bildirildi.

Meksika'daki kementle boğa yakalama etkinliğinde kan aktı VİDEO

Olay anı kameraya yansıdı

Olayın görüntüleri ise arenada bulunan seyirciler tarafından anbean kaydedilirken, görüntülerde kızgın boğanın atıyla giden genç kovboya boynuzlarıyla saldırarak düşürdüğü görüldü.

Yaşanan olayın ardından yetkililerden herhangi bir açıklama yapılmazken, bazı vatandaşlar kazaların ve ölümlerin sıkça yaşandığı Kement Turnuvası etkinliğinin yasaklanması gerektiğini savundu.

Meksika’nın Yucatan eyaletine özgü olan Kement Turnuvası etkinliği, geleneksel boğa güreşlerinden farklı olarak bir grup kovboyun arenadaki boğayı kementle yakalamaya çalışıyor.